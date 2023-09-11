شاهد .. حلا الترك في حالة سكر تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب .. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. حلا الترك في حالة سكر تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - ويشار إلى أن السابر أثارت القضية العالقة بينها وبين ابنتها وعائلة الأخيرة في وقت سابق من خلال بث مباشر مع متابعيها.
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وقالت إنها ما زالت تخوض معركة الحضانة منذ 8 سنوات وإنها تخلّت عن حياتها من أجل أولادها، كما حوربت في وأشارت إلى أن حلا “مجروحة ومدمّرة” وتتعرض للاستغلال من والدها وأسرته.
">March 17, 2021
بالفيديو: حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ بسبب رقصها الحماسي وصراخهاhttps://t.co/MiiVtBqeq9 pic.twitter.com/1OtMxSjfb4— فن ومشاهير (@celebNart)
بالفيديو: حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ بسبب رقصها الحماسي وصراخهاhttps://t.co/MiiVtBqeq9 pic.twitter.com/1OtMxSjfb4— فن ومشاهير (@celebNart) March 17, 2021
وتابعت أن الشابة تعمل في مجال الفن منذ العام 2010 وأنه كان من الممكن أن تصبح مليارديرة، وتابعت: “فلوسها راحت، بيتها راح، أمها تطلّقت أخوانها مشردين”.سمعتها وشرفها.85143006