شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوبى التكنولوجيا فى أوروبا.. 113 مليون يورو من الشركات للضغط على صناع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفق شركات التكنولوجيا أكثر من 113 مليون يورو سنويًا على الضغط على سياسات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها منظمة الشركات الأوروبية (CEO)، ومن المثير للقلق أن قوة الضغط في صناعة التكنولوجيا زادت أيضًا بنسبة 16.5٪ على مدى العامين الماضيين - من 97 مليون يورو في عام 2021 إلى 113 مليون يورو في عام 2023، بحسب موقع TNW التقني.

وبشكل عام، يحاول إجمالي 651 شركة التأثير على الاقتصاد الرقمي للكتلة، من بينها، تهيمن شركات التكنولوجيا الكبرى (كما هو متوقع إلى حد ما) على الجهود المبذولة، وتحفر بشكل أعمق في جيوبها أكثر من أي وقت مضى.

وعلى وجه التحديد، تأتي شركة ميتا على رأس القائمة، حيث زادت ميزانيتها من 5.75 مليون يورو في عام 2021 إلى 8 ملايين يورو في عام 2023، وفي المركز الثاني، ضاعفت شركة أبل استثماراتها في الضغط من 3.5 مليون يورو إلى 7 ملايين يورو، وتأتي جوجل في المركز الرابع بمبلغ 5.5 مليون يورو، ومايكروسوفت في المركز السادس بمبلغ 5 مليون يورو.

وتحتل Meta أيضًا المرتبة الأولى في عدد جماعات الضغط بـ 17.05 مكافئًا بدوام كامل (FTEs)، فيما توظف جوجل وأمازون وآبل في المتوسط ثلاثة موظفين بدوام كامل أكثر مما كانوا عليه في عام 2021.

وتستمر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد الشركات التي تنفق على ممارسة الضغط، وتمثل أكبر عشر شركات في القائمة (والتي تشمل أيضًا أمازون وكوالكوم) أكثر من ثلث إجمالي إنفاق القطاع، حيث يصل إلى 40 مليون يورو، وفي المقابل، تنفق 75% من الشركات أقل من 200 ألف يورو، و25% حتى أقل من 5000 يورو.

والجدير بالذكر أن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تمثل حوالي 20% من جهود الضغط، تليها الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بمعدل 10٪ لكل منها، وفي الوقت نفسه، تمثل الشركات الصينية العملاقة، مثل تيك توك وعلي بابا، أقل من 1%.

ووفقًا للتقرير، فإن الدفع المتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى للتأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي لصالحها يرتبط ارتباطًا وثيقًا باللوائح التنظيمية الشاملة الأخيرة والوشيكة للكتلة - وليس من الصعب معرفة السبب، حيث يستهدف قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) اللذان تم فرضهما حديثًا عمالقة التكنولوجيا بشكل مباشر، حيث تم تصميمهما للحد من عدد من الجوانب الأساسية لنموذج أعمالهم، بما في ذلك الإشراف على المحتوى، والإعلانات المستهدفة، والاحتكار، ومكافحة الإرهاب. ممارسات المنافسة.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يمثل قانون الذكاء الاصطناعي المقبل مشكلة أخرى لشركات التكنولوجيا التي سيتعين عليها بناء ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بناءً على قواعد صارمة - خاصة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (المربحة للغاية).

في حين يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد خسرت معركتي DSA وDMA، إلا أنه لا يزال أمامها بعض الوقت لإنفاق مليون أو اثنين قبل أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ.