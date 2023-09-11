انت الأن تتابع خبر ع الهادي يا زبادي .. الصاروخ صافيناز دخلت منافسة مع سما المصري بينت صدرها بالكامل ..اتفرج والأن مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.
ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .
وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها .
نميمة الفن: ع الهادي يا زبادي .. صافيناز دخلت منافسة مع سما المصري بينت صدرها بالكامل ..اتفرج