شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة تسهل إنشاء المجموعات عند إعادة توجيه الرسائل والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يطرح تطبيق واتساب اختصارًا جديدًا لإنشاء مجموعات أثناء إعادة توجيه الرسائل، ومن خلال هذا الاختصار، يهدف واتساب إلى تزويد المستخدمين بميزة جديدة تساعدهم على توفير الوقت للسماح لهم بإنشاء مجموعات عندما يرون رسالة معينة تلهمهم للتواصل مع جهات اتصال محددة في مكان واحد. الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي iOS ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 23.17.81.
إذا كنت تريد اكتشاف ما إذا كانت هذه الميزة ممكّنة لحسابك، فأنت تحتاج فقط إلى إعادة توجيه رسالة لمعرفة ما إذا كان الاختصار الجديد لإنشاء دردشة جماعية جديدة مرئيًا ضمن شاشة إعادة التوجيه.
طرح تطبيق واتساب وظيفة جديدة تمكن المستخدمين من تشكيل مجموعات داخل تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى الخطوة الإلزامية المتمثلة في تسمية المجموعات مباشرة من البداية.
في السابق، كان يتم تكليف المستخدمين بتعيين اسم قبل أن يتمكن أعضاء المجموعة من بدء محادثاتهم، وتثبت هذه الميزة أنها مفيدة بشكل خاص عندما يحتاج المستخدمون إلى إنشاء مجموعة بسرعة.
من المهم الإشارة إلى أن المجموعات التي تم إنشاؤها بدون اسم، وبسعة قصوى تصل إلى ستة مشاركين، ستتلقى الآن اسمًا تم إنشاؤه تلقائيًا استنادًا إلى تكوين أعضاء المجموعة.
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