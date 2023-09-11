شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة تسهل إنشاء المجموعات عند إعادة توجيه الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق واتساب في الآونة الأخيرة العديد من الميزات الجديدة التي تدعي أنها تعمل على تحسين تجربة المستخدم، فيما يشير تقرير جديد عبر الإنترنت، إلى أن التطبيق المملوك لشركة ميتا يطرح ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من إنشاء دردشة جماعية جديدة أثناء إعادة توجيه الرسائل.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يطرح تطبيق واتساب اختصارًا جديدًا لإنشاء مجموعات أثناء إعادة توجيه الرسائل، ومن خلال هذا الاختصار، يهدف واتساب إلى تزويد المستخدمين بميزة جديدة تساعدهم على توفير الوقت للسماح لهم بإنشاء مجموعات عندما يرون رسالة معينة تلهمهم للتواصل مع جهات اتصال محددة في مكان واحد. الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي iOS ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 23.17.81.

كيفية التحقق مما إذا كانت الميزة متاحة لك إذا كنت تريد اكتشاف ما إذا كانت هذه الميزة ممكّنة لحسابك، فأنت تحتاج فقط إلى إعادة توجيه رسالة لمعرفة ما إذا كان الاختصار الجديد لإنشاء دردشة جماعية جديدة مرئيًا ضمن شاشة إعادة التوجيه.

يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين إنشاء مجموعات دون تسميتهم طرح تطبيق واتساب وظيفة جديدة تمكن المستخدمين من تشكيل مجموعات داخل تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى الخطوة الإلزامية المتمثلة في تسمية المجموعات مباشرة من البداية.

في السابق، كان يتم تكليف المستخدمين بتعيين اسم قبل أن يتمكن أعضاء المجموعة من بدء محادثاتهم، وتثبت هذه الميزة أنها مفيدة بشكل خاص عندما يحتاج المستخدمون إلى إنشاء مجموعة بسرعة.

من المهم الإشارة إلى أن المجموعات التي تم إنشاؤها بدون اسم، وبسعة قصوى تصل إلى ستة مشاركين، ستتلقى الآن اسمًا تم إنشاؤه تلقائيًا استنادًا إلى تكوين أعضاء المجموعة.