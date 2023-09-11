تكنولوجيا: جهاز تلفاز LG MAGNIT ينطلق بحجم 118 إنش ودقة 4K ULTRA HD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG خلال فعاليات معرض 2023 CEDIA Expo عن جهاز تلفاز LG MAGNIT المميز بحجم شاشة 118 إنش، ودقة عرض 4K ULTRA HD.

ينطلق جهاز تلفاز LG MAGNIT بتصميم فاخر متكامل ويدعم التخصيص، وتأتي الشاشة بتقنية LED، وتتميز بحجم 118 إنش الذي يأتي بين شاشة LG MAGNIT المميزة بحجم 136 إنش بتقنية Micro LED، وشاشة LG SIGNATURE OLED M بحجم 97 إنش، حيث قدمت LG الإصدارين أيضاً في فعاليات CEDIA Expo.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة LG MAGNIT بسعر 237 ألف دولار، كما تقدم ألوان بأعلى دقة وتباين في الألوان، أيضاً تتميز الشاشة بأعلى وضوح.

وتدعم الشاشة دقة 4K، بمسافة بيكسل 0.6 مم، كما تأتي الشاشة بتقنية معالجة بآداء قوي بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً يأتي جهاز التلفاز بنظام webOS.

كما ترتكز الشاشة على تقنية “DVLED” المطورة من LG، وتتضمن 8 مليون من بيكسل إضاءة Micro LED المستقلة، مما يدعم إنتاج لون أسود غامر، مع أعلى تباين، أيضاً يدعم جهاز التلفاز تقنية HDR 10 وHDR 10 Pro.

أيضاً تتكامل الشاشة مع تقنية AirPlay 2، وتقنية Miracast لبث المحتوى لاسلكياً من أجهزة iOS أو Android أو macOS أو Windows 10.

كما سيتاح للمستخدمين تحميل الأعمال الفنية أو الصور الرقمية على شاشة جهاز التلفاز عبر تطبيق LG1، ومن المقرر أن تنطلق الشاشة بتطبيقات YouTube وDisney+ وPrime Video مثبتة مسبقاً.

من جانب أخر تقدم LG MAGNIT مجال رؤية بزاوية 150 درجة، كما تضم 4 من منافذ HDMI، ومخرج صوتيات رقمي، مع 2 من منافذ USB، ومنفذ RS232C، كما تضم شاشة LG MAGNIT نظام صوتي من “Bang & Olufsen”.

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