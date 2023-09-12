شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الدفع بالسيارة" أحدث ابتكارات المدفوعات الرقمية لسداد ثمن الوقود وإعادة الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل التقنيات والميزات الجديدة، يتطور مشهد المدفوعات الرقمية بوتيرة كبيرة، ولعل أحدث الابتكارات في الهند هي ميزة جديدة تسمى "الدفع بالسيارة"، وستعمل على دمج نظام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في نظام المعلومات والترفيه في السيارة.

ستكون هذه الخدمة الجديدة وسيلة مناسبة أخرى للمستخدمين لإجراء عمليات دفع رقمية بدون استخدام الهواتف الذكية، كمل دخلت أحدى صناعة السيارات في شراكة مع شركة بهارات بتروليوم لتسديد الدفعات مباشرة من السيارة، كما أنه يلغي الحاجة إلى هاتف ذكي أو أجهزة محمولة أخرى.

كيف يعمل نظام الدفع الجديد؟ عندما يقود أصحاب السيارات إلى محطة الوقود، سيعرض نظام المعلومات والترفيه في سيارتهم رقم موزع الوقود مع تمكين هذا النظام، وفي الوقت نفسه، سيعلن صندوق الصوت الموجود داخل السيارة عن الوصول، مما يؤدي إلى تنبيه الموظفين في محطة الوقود.

لتزويد سيارتهم بالوقود، يتعين على المستخدمين إدخال المبلغ المطلوب لشراء الوقود، والذي سيتم الإعلان عنه أيضًا من خلال نفس صندوق الصوت، ستؤدي هذه العملية إلى معاملة آمنة وغير تلامسية مما سيعزز الراحة والأمان وفقا لما نقله موقع "جادجيت نيوز" الهندى.

طرق أخرى لاستخدام هذه الخدمة ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مواقف أخرى غير شراء الوقود، يمكن أيضًا استخدام ميزة "الدفع بالسيارة" لإعادة شحن Fastag الخاص بالسيارة أيضًا.

ستعرض شاشة المعلومات والترفيه في السيارة أيضًا الرصيد الحالي وستوفر أيضًا حلاً شاملاً للمدفوعات المتعلقة بالمركبة.