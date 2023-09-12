شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مشاركة منشورات إنستجرام على فيس بوك.. خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل استحواذ Meta على انستجرام في عام 2012 رابطة خاصة بين المنصة وفيسبوك، حيث أصبحت إدارة وجودك الاجتماعي بين الاثنين أسهل الآن، خاصة إذا كنت تتعامل مع العديد من الأجزاء المتحركة في الحياة، ويمكنك إنشاء قصص ومنشورات عادية وReels وإرسالها إلى خلاصة أو صفحتك على فيس بوك ببضع نقرات، إذا كانت هناك منشورات حالية، فقد تتمكن من مشاركتها من هواتفك الصغيرة وأجهزتك اللوحية الكبيرة.

كيف يمكنك مشاركة منشورات انستجرام على فيس بوك؟ يعد ربط الحسابات هو الخطوة الأولى في مشاركة منشورات انستجرام على فيس بوك، فعندما تقوم بربطها، تظهر جميع منشورات انستجرام الفورية أو المجدولة على ملفك الشخصي على فيس بوك والموجز العام، على الرغم من أنه لا يمكنك سوى ربط ملف تعريف فيس بوك واحد بحساب انستجرام الخاص بك، إلا أنه يمكنك ربط حسابات انستجرام متعددة بنفس ملف تعريف فيس بوك، يظهر كل حساب انستجرام مرتبط بهذا الملف الشخصي في مركز الحسابات، ولكن يمكنك إزالته.

أما بالنسبة لصفحات الفيسبوك، فيمكنك فقط ربط حساب انستجرام واحد بصفحة واحدة، والأهم من ذلك، أن الحساب الاحترافي فقط يمكنه الارتباط بالصفحة، ويمكن أن يكون هذا الحساب من نوع الأعمال أو منشئ المحتوى. يمكن لحسابات الأعمال مشاركة المنشورات في الملفات الشخصية على فيس بوك عندما لا تكون الصفحة متصلة.

من ناحية أخرى، يمكن لحسابات منشئي المحتوى الاختيار بين مشاركة المحتوى على صفحة أو ملف شخصي، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية > مركز الحسابات > المشاركة عبر الملفات الشخصية وحدد حساب انستجرام الخاص بك للقيام بذلك.

كيفية ربط حسابك على الفيسبوك بالانستجرام من الأسهل ربط انستجرام وفيس بوك من تطبيق الهاتف المحمول، يضم كل الميزات التي تحتاجها لإدارة الحسابات، استخدم إصدار موقع الويب على الهواتف ومتصفحات الكمبيوتر الشخصي إذا كان التطبيق يعمل بشكل غير صحيح أو كنت بحاجة إلى شاشة أوسع للعمل بها، في متصفحات الهاتف المحمول، يمكنك إضافة ملفك الشخصي على فيس بوك وليس الصفحة.

إليك كيفية ربط حساباتك على انستجرام وفيس بوك بطرق مختلفة. ربط حسابات انستجرام و فيس بوك على التطبيق إليك كيفية ربط حساباتك على انستجرام وفيس بوك بطرق مختلفة. ربط حسابات انستجرام و فيس بوك على التطبيق - افتح انستجرام.

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.

- اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية اليمنى العليا.

- انتقل إلى الإعدادات والخصوصية > مركز الحسابات.

-اضغط على الملفات الشخصية، ثم اضغط على إضافة حسابات.

- حدد إضافة حساب فيسبوك، يقوم انستجرام بإعادة توجيهك إلى فيس بوك من خلال صفحة ويب داخل التطبيق.

- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك واتبع المطالبات لإضافته بنجاح.

كيفية مشاركة منشورات انستجرام مع حسابات فيس بوك المتصلة يمكنك مشاركة المنشورات والمقاطع والقصص الجديدة فورًا على حساب فيس بوك المتصل الخاص بك. لا يعمل النشر المتبادل إلا على التطبيق، لذا قم بتثبيته من متجر Google Play أو متجر Apple App إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

كما يحدد نوع حسابك أيضًا المكان الذي تذهب إليه المنشورات المشتركة. إذا قمت بمشاركة المنشورات على الحسابات الشخصية، وحسابات منشئي المحتوى، وحسابات الأعمال، فستظهر على ملفك الشخصي وموجزك على فيس بوك. ولكن إذا كنت تستخدم حساب منشئ، فيمكنك التبديل بين الصفحة والملف الشخصي في مركز حسابات انستجرام.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من انستجرام على فيس بوك - افتح انستجرام، ثم اضغط على +.

- حدد صورة أو مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بك، أو التقط صورة جديدة باستخدام الكاميرا. ثم اضغط على التالي.

- تحرير الصورة أو الفيديو، ثم اضغط على التالي.

- إضافة مرشحات إلى منشور انستجرام الجديد على التطبيق

- اكتب تسمية توضيحية، واضبط الإعدادات الأخرى حسب تفضيلاتك.

- بجانب المشاركة على فيس بوك، اضغط على مفتاح التبديل، لا ينطبق هذا الإعداد على المشاركات المستقبلية.

- اضغط على "مشاركة" في الزاوية العلوية اليمنى.

مشاركة انستجرام Reels على الفيسبوك - افتح انستجرام، ثم اضغط على +.

- حدد Reels في الجزء السفلي من الشاشة.

- اختر صورة أو مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بك، أو التقط صورة جديدة باستخدام الكاميرا.

- قم بتحرير البكرة الخاصة بك. ثم اضغط على التالي.

- أضف تسمية توضيحية واضبط الإعدادات الأخرى حسب تفضيلاتك.

- انقر فوق مشاركة على فيس بوك وقم بتشغيل مفتاح التبديل. في حسابات الأعمال، سترى التوصية على فيسبوك.

-اختر ما إذا كنت تريد تشغيل المشاركة لجميع المنشورات المستقبلية أو المشاركة الحالية فقط.

- ارجع إلى منشورك، ثم اضغط على مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى.