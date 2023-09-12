تكنولوجيا: قد تقوم هواوي بالكشف عن ساعة ثالثة خلال حدث الكشف عن سلسلة Huawei Watch GT 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شركة هواوي يوم الخميس (14 سبتمبر) عن ساعة ذكية جديدة في حدث في برشلونة. وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكيد عن ذلك رسميًا، تشير التسريبات إلى أن هذه الساعة ستكون Huawei Watch GT 4 وستأتي بحجمين؛ 41 ملم و46 ملم.

وتُظهر الصور المسربة أن الاصدار مقاس 41 مم سيحتوي على إطار عادي، بينما سيحتوي الطراز مقاس 46 مم على إطار توقيت. ومن الممكن أن تكون هناك ساعة ثالثة أيضًا.

فمع وجود مثلث أكثر بروزًا في الأعلى وبعض الزخارف الذهبية، يبدو هذا مختلفًا عن الصور المسربة لساعة GT 4 مقاس 46 ملم والتي تظهر لونين فقط، الرمادي والأسود. ويمكن أن يكون هذا على الارجح إصدار Pro.

وتشير الصور الحية المزعومة من Huawei Watch GT 4 (46mm) التي تم نشرها بواسطة MySmartPrice إلى أنه يمكن تكوين الساعات بأحزمة معصم مختلفة. ومع ذلك، لا تظهر هذه الصور تصميم الإطار الثالث.

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