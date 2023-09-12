شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرًا صناعيًا.. كل ما تحتاج معرفته عن صاروخ Long March 6A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين قمرًا صناعيًا سريًا جديدًا لتواصل معدل الإطلاق السريع الأخير في البلاد، وانطلق صاروخ Long March 6A من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال الصين، وظهرت المركبة وهى ترتفع فوق التلال الخضراء المحيطة بمدينة تاييوان، مدعومة بمعززاتها الصاروخية الأربعة الصلبة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، لا يُعرف سوى القليل عن القمر الصناعي Yaogan 40، وهو مصمم للحصول على بيانات حول البيئة الكهرومغناطيسية وإجراء الاختبارات التكنولوجية ذات الصلة، وفقًا لشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة (CASC)، وهي المقاول الفضائي الرئيسي في البلاد.

يعد الوصف الغامض للمركبة الفضائية والافتقار إلى التفاصيل والصور أمرًا معتادًا بالنسبة لأقمار ياوجان الصناعية الصينية، ويأتي الإطلاق بعد أيام قليلة من عمليتي إطلاق لوضع أربعة أقمار صناعية أخرى من طراز ياوجان في المدار.

ومن المحتمل أن يكون القمر الصناعي Yaogan 40 أكبر بكثير من القمر الصناعي الآخر الذي تم إطلاقه مؤخرًا، فيما يبلغ طول الصاروخ Long March 6A 164 قدمًا (50 مترًا)، وهو أول صاروخ صيني يتميز بمرحلة أساسية تعمل بالوقود السائل مع معززات صاروخية صلبة، الصاروخ لا يشبه كثيرًا الصاروخ القياسي الأصغر حجمًا Long March 6.

ويعد 6A قادر على حمل 9900 رطل (4500 كيلوجرام) إلى مدار متزامن مع الشمس (SSO) على ارتفاع 430 ميلاً (700 كيلومتر)، تمر الأقمار الصناعية في SSO فوق القطبين ويمكنه مراقبة نقاط معينة على الأرض في نفس الوقت كل يوم.

كانت المهمة هي الإطلاق الثالث للمركبة 6A، التي قامت برحلتها الأولى في مارس 2022، وكان الإطلاق هو الثاني والأربعين للصين في عام 2023 والسابع عشر منذ 9 يوليو، مما يدل على زيادة طفيفة في إيقاع الإطلاق الصيني.

وتهدف CASC إلى إطلاق أكثر من 60 مرة هذا العام، مع إضافة شركات الإطلاق التجارية الصينية إلى النشاط الإجمالي.