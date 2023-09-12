من حوض الإستحمام لاميتا فرنجية تكشف عن مفاتنها دون ملابس !! والجمهور مصدوم مما شاهدوه

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية، مقطع فيديو جريء وحديث لها عبر منصة تداول الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت الفنانة اللبنانية؛ في مقطع الفيديو، تستحم عارية تماما في حوض الإستحمام، وفي لقطات أخرى جريئة بعد انتهائها من الإستحمام.

كما شاركت لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي في نفس التطبيق، بمجموعة صور حديثة.

وأطلت فرنجية، من خلال الصور بعدة وضعيات وهي ترتدي روب النوم، إستعداداً لموعد غرامي بمناسبة “عيد الحب”، في إطار ترويجها لإحدى شركات بيع الملابس الجاهزة والداخلية ومستحضرات التجميل.

وعلقت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية على الصور، قائلةً: “هدية فالنتاين مبكرة، لوك ليلة الموعد الغرامي”.

وحصدت صور وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2004 تفاعلاً كبيراً من خلال آلاف الإعجابات ومئات التعليقات من قبل المتابعين، بينهم مشاهير وفنانون.

يُذكر أن لامتيا فرنجية شاركت في العديد من الأعمال السينمائية التلفزيونية، من بينها أفلام: “محترم إلا ربع” و”356 يوم سعادة” و”أنا بضيع يا وديع”، ومسلسلات: “عصر الحريم” و”محال” و”مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.