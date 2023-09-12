تكنولوجيا: تسريب اسعار هاتفي 13T و13T Pro من شاومي مع خيارات الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق شاومي سلسلة 13T في أوروبا في 26 سبتمبر وستكون الأولى في المجموعة التي تحصل على دعم برامج من الدرجة الأولى مع 4 تحديثات لنظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان. وستتكون السلسلة من طرازين، Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro.

وبشكل غير رسمي، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتفين مع واجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام Android 13.

ولقد تم تسريب بعض الصور التي تعرض جميع الألوان للهواتف الجديدة. هناك خيارات جلدية للاثنين مع اللون الأزرق في كلتا الحالتين.

لم يتم الكشف عن أي مواصفات رسميًا حتى الآن، ولكن بناءً على التسريبات، من المتوقع أن يكون 13T Pro مشابهًا لـ Redmi K60 Ultra، وهذا يعني معالج 9200+ وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط.

سيحصل الطراز 13T العادي على معالج Dimensity 8200-Ultra بدلاً من ذلك وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن أبطأ بقدرة 67 واط.

وبغض النظر عن ذلك، من المتوقع أن يتشارك الهاتفان في العديد من الميزات، بما في ذلك شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز بدقة 1220 × 2712 بكسل.

يقال إن هاتف Xiaomi 13T المزود بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت سيكلف 700 يورو، في حين سيتم تجهيز هاتف Xiaomi 13T Pro بذاكرة 12/512 جيجابايت وسيكلف 900 يورو.

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