تكنولوجيا: الكشف عن الاسعار الاوروبية لجهاز DJI Mini 4 Pro الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك المسرب LeakerQuadro_News الأسعار الأوروبية لطائرة Mini 4 Pro، الطائرة بدون طيار المدمجة التالية من DJI. وفي حين أن DJI لم تعلق على إصدار طائرة بدون طيار جديدة تحمل علامة Mini حتى الآن، فقد تم بالفعل رصد Mini 4 Pro إلى جانب عبوات البيع بالتجزئة.

وبالإضافة إلى ذلك، نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مؤخرًا العديد من الوثائق المتعلقة بـ Mini 4 Pro، مما يؤكد نية DJI للكشف عن الطائرة بدون طيار قريبًا.

ووفقًا لـQuadro_News، سيبدأ سعر Mini 4 Pro من 799 يورو، أي بزيادة قدرها 60 يورو عن جهاز Mini 3 Pro SKU. ومن الجدير بالذكر أن المسرب لم يذكر جهاز التحكم عن بعد لهذا السعر.

وبالتالي، قد تقدم DJI أيضًا الطائرة بدون طيار مع RC-N1، والتي تحمل تكلفة إضافية قدرها 90 يورو مع Mini 3 Pro.

على أي حال، يُقال إن جهاز Mini 4 Pro يُباع بالتجزئة بسعر 999 يورو مع جهاز تحكم عن بعد RC 2، مما يتوافق بشكل فعال مع سعر سابقه مع جهاز تحكم عن بعد RC.

يضيف @Quadro_News أن DJI ستتقاضى 1,129 يورو مقابل Mini 4 Pro Fly More Combo، وهي زيادة بقيمة 130 يورو تتكون عادةً من بطاريتين ومحور شحن وحقيبة حمل ومجموعة إضافية من المراوح.

وعلى الرغم من أن تاريخ الإصدار لا يزال غير معروف في الوقت الحالي، إلا أن التسريبات السابقة كشفت عن العديد من مواصفات Mini 4 Pro، بما في ذلك عمر البطارية المزعوم وقدرات استشعار العوائق.

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