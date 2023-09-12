تكنولوجيا: تطبيق Camera 9.0 من جوجل يقدم إعادة تصميم كبيرة لهواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في طرح إعادة تصميم كبيرة لتطبيق Pixel Camera مع الإصدار 9.0 الذي يتطلب بشكل خاص نظام Android 14.

ومن بين الميزات القادمة: الحركة الشاملة، والتعريض الطويل، وصور البورتريه، والوضع الليلي، والبانوراما، والصورة البانورامية.

بالاضافة إلى Slow Motion، وTime Lapse مع الفيديو. وهناك تعديل واحد لطيف يجعل Night Sight سريعًا بعيدًا، بينما أصبحت عناصر التحكم في الفيديو الآن أكثر انتشارًا.

يقوم Camera 9.0 بإزالة “الأوضاع“، في حين يكون المحول ثابتًا ويتذكر وضع الصورة أو الفيديو الذي كنت تستخدمه آخر مرة.

وإلى جانب إعادة التنظيم لوضع الغالبية العظمى من عناصر التحكم في الجزء السفلي من شاشتك لتسهيل الوصول إليها بيد واحدة، لا توجد تغييرات مرئية جذرية أخرى.

يتطلب Google Camera 9.0.115.561695573.37 نظام Android 14 ولن يتم تثبيته على نظام التشغيل Android 13 أو الإصدارات الأقدم. وعلى هذا النحو، يبدو أن هذا التحديث مخصص لمستخدمي Pixel في البرنامج التجريبي.

بدأ طرح الإصدار الجديد في 7 سبتمبر، ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع بعد في متجر Play.

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