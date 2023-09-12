تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد دعم هواتف iPhone 15 Pro بزر الأكشن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث ابل خلال ساعات للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 15، ولقد أكدت التسريبات من جديد على أن هواتف iPhone 15 Pro تضم زر الأكشن.

تجذب شركة ابل الأضواء اليوم في ترقب لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الأيفون، وقبل الإعلان الرسمي بساعات تعود التسريبات لتؤكد على أن زر الأكشن يقدم في إصدارات Pro اليوم.

ولقد نشرت التسريبات المصورة على منصة X عبر شركة Spigen المصنعة لإكسسوارات الهاتف، حيث شاركت صورة توضح زر الأكشن الذي أشارت إليه بعض التسريبات السابقة.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يستبدل زر الأكشن الجديد زر كتم الصوتيات الذي قدم في هواتف الأيفون، فعلى عكس الوظيفة الثابتة لزر كتم الصوتيات، يدعم زر الأكشن البرمجة لتنفيذ عدد من المهام المختلفة.

ولقد أكدت بعض التسريبات السابقة على أن زر الأكشن يقتصر على إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، لذا نترقب الإعلان الرسمي الساعات القادمة لتأكيد هذه التفاصيل.

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