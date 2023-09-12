7 حلول لـ مشكلة جوجل كروم لا يعمل على بيانات الهاتف للأندرويد

حل مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات للأندرويد..جوجل كروم هو من أفضل المتصفات التي أطلقت على مدار التاريخ، ليس الأفضل..ولكنه التطبيق المعتمد لهواتف الأندرويد ليكون متصفحك الإفتراضي، ولاستخدامه بالتأكيد يتطلب تفعيل الإنترنت، سواء الواي فاي أو بيانات الهاتف، فماذا إذا لم يكن بمقدورك الإتصال بالواي فاي واضطررت لاستعمال البيانات؟ فماذا ستفعل إذا واجهتك مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات ؟ ستلجأ لأحد الحلول التالية، والتي يمكن أن يكون الحل في أحدها..تابع لتتعرف عليها، تابع لتتعرف على المزيد.

إعادة تهيئة الشبكات في هاتفك

كلمة الشبكة هنا تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك، ويمكن لهذا أن يحل مشكلة البيانات إذا كانت المشكلة بها، لترى ما إذا تم حل مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات أم لا.

تفقد اذن استخدام البيانات

الأذونات هي من الأساسيات التي يجب إتمامها وإجرائها في استخدام التطبيقات على الهواتف، وهذا لأن كل إمكانات الهاتف تقريبًأ تطلب لاستخدامها من أي تطبيق أن يتم السماح بالإذن الخاص بها، ثم سيتم استخدامها بشكلٍ مستقر، وإذن استخدام البيانات هو ما يتطلب أن يتم تفعيله في تطبيق جوجل كروم حتى تتمكن حل مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات بنجاح إذا كانت مشكلتك في الأذونات!

إلغاء تفعيل موفر البيانات

يتوفر خيار توفير البيانات، والذي يقلل من استهلاك الإنترنت على هاتفك بشكلٍ عام، نستخدم وضع توفير البيانات إذا أردنا الحفاظ على باقة الإنترنت لاطول وقتٍ ممكن، حيث يشمل وضع توفير الطاقة كل التطبيقات المثبتة على الهاتف، ليقوم بخفض استهلاكها للإنترنت في الخلفية، وذلك مما يؤدي إلى قصور في تقديم جوجل كروم لخدمته بشكلٍ كامل، والذي يؤدي إلى مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات، لذلك توجه إلى إعدادات البيانات، لإلغاء وضع توفير الطاقة.

تفعيل استخدام البيانات في الخلفية

استخدام البيانات في الخلفية هو ما يُمكن التطبيقات التي تعتمد في عملها على الإنترنت، من أن تعمل بشكلٍ تام دون أي مشاكل أو تأخير حتى وإن كانت في الخلفية – أي حتى وإن لم تُستخدم بشكلٍ مباشر – وهذا يؤدي بنا إلى أن نتفقد السماح باستخدام البيانات لتطبيق جوجل كروم، فإن أحد أسباب مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات هو ان لا يتم تفعيل استخدام البيانات في الخلفية، ذلك قم بتفعيل استخدام البيانات في الخلفية لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا

مسح بيانات التطبيق

مسح البيانات هو ما ننصح به عادة عندما نقوم بحل مشكلة لتطبيق، هو ما يُمكنك من إعادة تهيئة بيانات وملفات التطبيق الذي تواجه معه أية مشكلة، ككل التطبيقات فإن تطبيق جوجل كروم يمكن أن يتعرض لتلف إحدى ملفاته المختزنة مؤقتًا، والتي تؤثر على آداء التطبيق حينئذٍ مما قد يؤدي إلى مشكلة ما كمشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات، لذلك قم بمسح البيانات للتطبيق لترى ما إذا تم حل المشكلة لا.

فرض إيقاف التطبيق

فرض الإيقاف هو ما يُمكنك من إعادة شغيل التطبيق بعد إيقاف تأثيره بشكلٍ عام على الهاتف، حيث فرض الإيقاف بمعناه هو أن تفرض إيقاف التطبيق عن أي عملية يقوم من خلالها بالتأثير على الهاتف أو يقوم الهاتف بالتأثير عليه، وإن كان هناك عطل في التطبيق يمكن أن يتم حله من خلال إيقافه إجباريًا ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يمكن أن يحل مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات.

تحديث التطبيق

تحديث التطبيقات أو النظام هو من أهم الإجراءات التي يتوجب عليك كمستخدم أندرويد أن تهتم بها طوال استخدامك للهاتف لحل مشاكل الهاتف أو إضافة مميزات جديدة، وهناك تلك المشاكل التي يتعرض لها الهاتف أو تتعرض لها التطبيقات وتكون في حد ذاتها مشاكل عامة لغالبية المستخدمين، لذلك تفقد ما إذا كان هناك تحديثًا متاحًا لتطبيق جوجل كروم، فقد يكون فيه حل مشكلة جوجل كروم لا يعمل على البيانات.