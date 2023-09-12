شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر Apple .. كيف سيختلف آيفون 15 عن الإصدارات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الكشف عن سلسلة iPhone 15، وعلى الرغم من أنها قد لا تحقق العديد من المميزات الجديدة في الهواتف، إلا أنها يمكن أن تجلب بعض الأولويات لشركة Apple، مما يغير أجهزة iPhone كما نعرفها، وفيما يلي بعض التغيرات التي من المتوقع أن تجلبها Apple مع سلسلة iPhone 15.

طرح "USB-C" بعد ما يقرب من عقد من استخدام منافذ Lighting ports، من المتوقع أخيرًا أن تأتي أجهزة iPhone مع منافذ USB-C للشحن، وهو ما تستخدمه معظم الشركات المصنعة الأخرى مؤخرًا، وفي البداية، كانت شركة Apple مترددة في إجراء التبديل وفضلت الالتزام بمنفذ الإضاءة لسلسلة iPhone 15 القادمة.

ومع ذلك، بسبب الضغط من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الشركة قررت الآن تبني USB-C، لذلك، من المتوقع أن تحتوي جميع الطرز الأربعة من سلسلة iPhone 15 على منفذ USB-C، ومن المحتمل أنك ستحتاج إلى ملحقات أيضًا بمنفذ USB-C، لذلك يقال إن شركة آبل تستبدل الإضاءة بمنفذ USB-C في AirPods Pro.

إطار من التيتانيوم من المتوقع أن يخضع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max لبعض التغييرات المهمة، حيث ستحتوي طرازات Pro على إطار من التيتانيوم، مما يوفر صلابة أفضل وإحساسًا أكثر تميزًا مقارنة بأجهزة iPhone القياسية، والتي ستستمر في استخدام إطار من الألومنيوم.

بعد ذلك، سيتم تخفيف الحواف قليلاً هذا العام، بحيث يصبح حمل الهاتف أكثر راحة، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم نماذج Pro زر الإجراء، الذي يمكن للمستخدمين النقر عليه لتنفيذ إجراء محدد، على غرار مفتاح كتم الصوت.

وفي الوقت نفسه، من الناحية الجمالية، لن يكون هناك تغيير كبير في طرازي iPhone 15 الفانيليا، باستثناء استبدال Dynamic Island بالشق، كما ستعمل شريحة A17 Bionic الأحدث على تشغيل طرازات Pro، بينما من المحتمل أن تتميز الطرازات القياسية بشريحة A16 Bionic في العام الماضي، وستعمل شريحة A17 على تحسين الأداء وتوفير كفاءة أفضل، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية لمستخدمي Pro.

في حين أن أجهزة iPhone القياسية ستحتوي على Dynamic Island، فإن طرازات Pro ستحتوي على شاشات أفضل بإطارات أنحف. ستحتوي جميع الطرز الأربعة على منفذ USB-C، لكن الإصدارات Pro ستوفر سرعات نقل بيانات أسرع.

كاميرا بدقة 48 ميجابكسل أحد التغييرات الرئيسية التي ستطرأ على طرازات iPhone 15 هو الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، والتي شوهدت آخر مرة على iPhone 14 Pro، وتقول الشائعات أنه مستشعر من الجيل التالي يمكنه التقاط المزيد من الضوء، وفي الوقت نفسه، من بين طرازي Pro، سيأتي الطراز الأكبر – iPhone 15 Pro Max – مزودًا بعدسة بيريسكوب، والتي ستوفر ضعف قدرة التكبير لسابقه، وتزيد من 3x إلى 6x.

تكلفة أعلى من المرجح أن يكون للنماذج القياسية نفس سعر العام الماضي، ولكن قد يكون سعر نماذج Pro أعلى، وسيبدأ سعر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بسعر 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي، ومع ذلك، قد تكون هناك زيادة تتراوح بين 100 إلى 200 دولار في أسعار طرازات iPhone 15 Pro.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 1099 دولارًا، أي أكثر بـ 100 دولار من سعر إطلاق العام الماضي، ووفقًا لبعض الشائعات، قد يصل سعر iPhone 15 Pro Max إلى 1199 دولارًا.