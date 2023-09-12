شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحد من وصول مستخدمى X للمشاركات المرتبطة بـ "نيويورك تايمز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات من NewsWhip أن التفاعل مع المنشورات العامة المرتبطة بموقع نيويورك تايمز انخفض بشكل كبير منذ أواخر يوليو، ويبدو أن هذه قضية فريدة بالنسبة لصحيفة نيويورك تايمز، حيث لم تشهد مؤسسات إخبارية أخرى مثل سي إن إن، وواشنطن بوست، وبي بي سي انخفاضات مماثلة في المشاركة، وفقًا لـ Semafor.

ووفقا للتقرير، فإن مدى وصول صحيفة نيويورك تايمز لم يتغير على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، شهدت التغريدات الأخيرة للرئيس السابق باراك أوباما، والتي تتضمن روابط لصحيفة نيويورك تايمز، مشاركة أقل مقارنة بتغريداته الأخرى، على سبيل المثال، عندما شارك أوباما مقالات حول تكاليف الرعاية الصحية، وصلت منشوراته إلى أقل من 800 ألف مستخدم، تصل معظم منشوراته إلى ما لا يقل عن 10 ملايين مستخدم.

في حين أنه من غير الواضح ما هو السبب الدقيق وراء انخفاض وصول المستخدمين، إلا أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يبدو فيها أن إيلون ماسك يؤثر على تفاعل المستخدم بمنصة X، وفقاً لموقع engadget.

في أغسطس، تم الإبلاغ عن أن X يتداخل مع الروابط إلى Mastodon وBluesky وThreads وSubstack وبالطبع صحيفة نيويورك تايمز، لجعل تحميلها أبطأ بشكل ملحوظ، وفي ذلك الوقت، بدا أن المواقع الإلكترونية رفيعة المستوى المتأثرة لم تكن سوى أسماء كبيرة هاجمها " ماسك " علنًا في الماضي.