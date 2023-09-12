تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy A25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة X تفاصيل مواصفات إصدار سامسونج المرتقب Galaxy A25.

رصد هاتف Galaxy A25 مؤخراً في قاعدة بيانات Geekbench التي كشفت عن دعم هذا الإصدار برقاقة Exynos 1280، وتوضح أحدث التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي Galaxy A25 بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

كما ينطلق Galaxy A25 بنظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف للأسواق بشكل رسمي قريباً.

ولقد أكدت تسريبات سابقة على أن هذا الإصدار يتميز بأبعاد 162 في 77.5 في 8.3مم، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات.

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