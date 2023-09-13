شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تكشف عن تحديث لسماعة AirPods Pro 2 بحافظة تضم منفذ USB C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد بمقر الشركة، كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 15 الجديدة اليوم، والتى تعتبر أول إصدارات ابل المميزة بمنفذ USB C، كما تتوسع ابل بمعايير منافذ USB C في الجيل الثاني من سماعة AirPods Pro اللاسلكية.

وبحسب الشركة فمن المنتظر أن يكون من السهل على مستخدمي سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية شحن الحافظة عبر هاتف الأيفون عبر كابل USB C.

فيما وفر الجيل الثاني من سماعة AirPods Pro اللاسلكية تحسينات مقارنة بإصدار الشركة الأول، حيث تتميز سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية بجودة أعلى في الصوتيات، مع تحسين في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتدعم السماعة تنشيط مساعد Siri بإلقاء الأوامر الصوتية، والتبديل السلس والسريع بين الإتصال بأجهزة iCloud، مع دعم التحكم في الصوتيات.

كما يدعم نمط "الصوتيات التكيفي" ضبط أفضل لنمط إلغاء الضوضاء النشطة، ووضع الشفافية، كما يعمل على ضبط مستوى الصوتيات وفقاً لنشاط المستخدم.