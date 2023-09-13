شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن الجيل الجديد من منتجاتها.. عملاق التكنولوجيا يستعرض سلسلة أيفون 15 الجديدة بمنفذ USB-C.. ويطرح 3 ساعات إلكترونية بمواصفات محسنة.. والمنفذ الجديد يصل جميع منتجات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مساء اليوم الثلاثاء مؤتمر أبل "Wonderlust" لهذا العام، والذى جرت فعالياته فى Apple Park، حيث انعقد فى تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد كشفت الشركة خلاله عن أحدث منتجاتها والتى يأتىي على رأسها كل من:iPhone 15 و iPhone 15 Plus بمنفذ USB-C كشفت شركة Apple اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة iPhone 15، والتي تستبدل بشكل خاص موصل Lightning بـ USB-C، وهذا يعني أن المستخدمين لم يعودا بحاجة إلى كابلات خاصة لشحن جهاز iPhone الخاص به أو نقل البيانات.

الوان ايفون 15

وتتوفر كابلات USB-C بسهولة، وتستخدمها أيضًا معظم هواتف أندرويد الحديثة، ومع ذلك، سيشعر بعض عملاء Apple بالإحباط لأنهم سيحتاجون إلى استبدال مجموعتهم من كابلات Lightning وملحقاتها.

وتعني إضافة USB-C على iPhone الآن أنه يمكن لعملاء Apple استخدام نفس الكابل الفردي لشحن أجهزة iPhone وiPad وMac وAirPods Pro (مع علبة الشحن USB-C الجديدة)، وتطلق Apple أيضًا سماعات EarPods السلكية المزودة بمنفذ USB-C للعملاء الذين يفضلون سماعات الرأس السلكية.

منفذ الشحن بايفون 15

ويوفر الجهاز الكثير من الميزات المألوفة، بما في ذلك ميزة Dynamic Island، والتى ستوفر عددًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك معلومات شركات الطيران، كما يتميز ايفون 15 بشاشة Super Retina XDR من Apple مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة لطراز Plus.

الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتستخدم تجميع البكسل لدمج الصور في صورة عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بتكبير محسّن مع "جودة بصرية" مقربة 2x، والتي يجب أن تكون قادرة على الحصول على لقطات أكثر إحكامًا دون تدهور الصورة.

سيكتشف التعلم الآلي الآن تلقائيًا ما إذا كان هناك شخص أو حيوان أليف (القطط والكلاب فقط، على ما يبدو) في الإطار ويتحول لإضافة تأثير البوكيه، وتم تحسين وضع HDR الذكي أيضًا، وذلك باستخدام استشعار العمق في الكاميرا الأمامية لتمييز الكائنات في الصورة لتقديم طيف ألوان أكمل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة A16 Bionic الجديدة، والتي تتميز بوحدة معالجة رسومات سداسية النواة، وتوفر الشريحة أيضًا نطاقًا واسع النطاق، والذي يوفر وظائف FindMy محسنة – على غرار ما رأيناه في Apple Watch Series 9 الجديدة.

سعر أيفون 15

وستكون الهواتف متاحة باللون الأصفر والأخضر والأزرق والأسود والوردي، وسيبدأ سعر ايفون 15 بـ 799 دولار بينما أيفون 15 بلس 899 دولار.





iPhone 15 Pro و 15 Pro max بهيكل من التيتانيوم iPhone 15 Pro و 15 Pro max بهيكل من التيتانيوم أعلنت شركة Apple رسميًا عن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max خلال مؤتمر "Wonderlust"، حيث تستخدم موديلات Pro الجديدة هيكل من التيتانيوم المصقول بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

تصميم أيفون 15 برو ماكس

وتقول Apple إن iPhone 15 Pro الجديد هو أخف طراز احترافى على الإطلاق، كما أنه يتميز بأنحف جوانب حتى الآن، حيث تم تقليل البعد الإجمالي دون تقليص حجم الشاشة.

يتميز iPhone 15 Pro الجديد أيضًا "بزر الإجراء" الجديد بدلاً من مفتاح كتم الصوت، والذى يمكنه تشغيل تطبيق الكاميرا، واستدعاء الاختصارات أو ميزات إمكانية الوصول، وبدء مذكرة صوتية، والمزيد.

ويشتمل iPhone 15 Pro و15 Pro Max أيضًا على شريحة A17 Pro الجديدة كليًا، وهي أول شريحة مقاس 3 نانومتر من Apple، ويدعم الإدخال/الإخراج USB-C نقل البيانات بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية باستخدام كابل USB3 الاختياري، كما تشتمل وحدة معالجة الرسومات (GPU) الأسرع بنسبة 20% على تظليل شبكي وتتبع الأشعة المتسارع للأجهزة.

أما فيما يتعلق بنظام الكاميرا، فتقول شركة Apple إن لديها ما يعادل سبع عدسات للكاميرا (باستخدام ثلاث عدسات فعلية)، كما توجد طبقة نانو جديدة تقلل من توهج العدسة، كما سيوفر المستشعر بدقة 48 ميجابكسل تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، كما أصبح الآن دعم HEIF بدقة 48 ميجابكسل (لم يعد ProRAW فقط).

تصميم أيفون 15 برو

وتأتى نسخة Pro لهذا العام على شاشة مقاس 6.1 بوصة، ويحتوي جهاز برو ماكس على شاشة مقاس 6.7 بوصة ، ويبدو أن شركة Apple تعتقد أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون مهيأة للارتقاء بمستوى أنواع الألعاب التي يمكنك لعبها على هاتفك.

أسعار أيفون 15 برو و15 برو ماكس

سيبدأ سعر ايفون 15 برو بـ 999 دولار بينما أيفون 15 برو ماكس 1199 دولار.

Watch Series 9 بميزة "النقر المزدوج" كشفت شركة أبل رسميا عن ساعتها الذكية Apple Watch Series 9، حيث يأتي الإصدار الجديد من Apple Watch بتصميم مطابق للجيل السابق، ولكنه الآن مزود بمعالج أسرع وأجهزة استشعار محسنة.

ولسنوات عديدة، ظل معالج Apple Watch كما هو، وبشكل أكثر تحديدًا، لم تقدم Apple شريحة أسرع منذ السلسلة 6 في عام 2020، ومع ذلك، هذا العام، تتميز الساعة بوحدة معالجة رسومات ووحدة معالجة رسومات أسرع، وهذا يعني أن المستخدمين سيلاحظون انخفاض أوقات التحميل عند فتح التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام.

وتحتوي الساعة على معالج S9 SiP أيضًا على إصدار جديد من شريحة النطاق العريض، وعلى غرار شريحة U1، توفر الشريحة الجديدة "الوعي المكاني"، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بنفس التقنية بدقة، وبفضل النطاق فائق الاتساع، تعمل Apple على جعل هذه التقنية أكثر دقة، مما يتيح ميزات جديدة عند استخدام Find My.

وبحسب الشركة فستتمكن من رفع معصمك للتحدث إلى Siri، كما يتيح المحرك العصبي الجديد تنفيذ طلبات Siri على الجهاز، مما يجعلها أسرع ولم تعد تعتمد على الاتصال بالإنترنت، كما يعد الإملاء في Series 9 أكثر دقة أيضًا من السلسلة 8.

كما سيكون هناك أيضًا دعم لاستفسارات Siri Health، بحيث يمكنك سؤال المساعد عن وزنك ونومك والمزيد، إضافة إلى أن watchOS 10 يتيح مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك عبر NameDrop مع مستخدمي Apple Watch الآخرين.

كما أنه يسمح بتكامل جديد بين Apple Watch وHomePod، حتى تتمكن من تشغيل الموسيقى أو البودكاست على مكبرات الصوت الخاصة بك من خلال التعامل معها أثناء تشغيل ساعتك.

وتسمح Series 9 بإيماءة جديدة بيد ساعتك، حيث قالت الشركة: "نعتقد أنك ستستخدم هذا طوال الوقت، نقدم لك النقر المزدوج"، حيث يمكنك النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين للقيام بأشياء مثل الرد على المكالمات وإنهائها والمزيد.

كما يتحكم النقر المزدوج في الزر الأساسي في التطبيق - لذلك أشياء مثل إيقاف المؤقت وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا وتأجيل المنبه أو التحكم والتنقل في المجموعة الذكية في watchOS 10.



ساعة Watch Urtla 2 بمعالج جديد وشاشة أكثر سطوعا وبحسب الشركة فإن هذه الإيماءة يتم تمكينها بواسطة المحرك العصبي لجهاز S9، ويستخدم خوارزمية التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات في تدفق الدم والحركات الصغيرة لمعرفة متى تتحرك أصابعك للنقر المزدوج، كما ستكون Series 9 متاحة في علب وألوان مختلفة.ساعة Watch Urtla 2 بمعالج جديد وشاشة أكثر سطوعا

أعلنت Apple عن الجيل الثاني من Watch Urtla الجديدة كلياً، والتي تتميز بشريحة S9 جديدة، وشريحة Urtla-Wideband من الجيل الثاني، وشاشة تعتبر الأكثر سطوعاً حتى الآن، حيث تحمل الساعة اسم Watch Urtla 2.

وبحسب الشركة تتميز ‌Apple Watch Urtla‌ 2 بشاشة أكثر سطوعًا تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهي الأكثر سطوعًا من أي شاشة Apple Watch أخرى، كما تضم الساعة شريحة Urtla Wideband جديدة من الجيل الثاني والتي تسهل استخدام ‌Apple Watch Urtla‌ للعثور على هاتفك الأيفون، كما أنها تدعم البحث الدقيق.

تحتوي ‌Apple Watch Urtla‌ 2 أيضًا على إيماءة جديدة تستخدم يد الساعة فقط عندما تكون يديك مشغولة، حيث يتيح لك النقر المزدوج بالسبابة والإبهام معًا للقيام بأشياء مثل الرد على مكالمة، وإنهاء مكالمة، وتأجيل المنبه، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، وستكون ميزة Double Tap متاحة الشهر المقبل.

هناك أيضًا وجه ساعة Modular Urtla جديد، ويتم الآن تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا في الظلام بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة، ويبدأ سعر ‌Apple Watch Urtla‌ 2 بسعر 799 دولارًا، كما تبدأ الطلبات المسبقة اليوم على أن يبدأ الشحن في 22 سبتمبر.

سعر وموعد طرح ساعات أبل الجديدة Watch SE وSeries 9 وUrtla 2

كشفت أبل عن نسيج جديد أطلقت عليه اسم "FineWoven"، وهو مصنوع من المواد المعاد تصنيعها بعد الاستهلاك بنسبة 68 بالمائة وهو بشكل عام أكثر صداقة للبيئة مقارنة بخط الشركة السابق من الإكسسوارات الجلدية، وأكدت شركة Apple أنها لن تستخدم الجلد بعد الآن في ملحقات Apple الجديدة، بدءًا من اليوم.

أسعار ساعات أبل

سعر ساعة Watch SE

تبدأ من 249 دولار - 299 دولار.

سعر ساعة Series 9

تبدأ من 399 دولار - 499 دولار.

سعر ساعة Apple Watch Urtla 2

تبدأ من 799 دولار -

موعد طرح ساعة أبل

ستكون جميعها متاحة للطلب المسبق اليوم، وستصل إلى المتاجر في 22 سبتمبر.