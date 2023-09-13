تكنولوجيا: ابل تطلق هواتف iPhone 15 Pro بمنفذ USB C وتصميم من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جيل جديد من هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتصميم من التيتانيوم ومنفذ USB C.

قدمت ابل الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بحجم شاشة 6.1 إنش، و6.7 إنش، وتصميم “Dynamic Island” الذي يتضمن كاميرة سيلفي ومستشعر FaceID.

كما تتميز إصدارات iPhone 15 Pro بحواف نحيفة، وتشغل الشاشة نسبة أكبر من إطار الهاتف، ويتميز الإطار بتصميم من التيتانيوم من المستوى الخامس.

أيضاً تتميز إصدارات Pro بتصميم أخف من إصدارات الأيفون السابقة، كما تقدم ابل زر الأكشن الجديد في هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max والذي يتميز بإستجابة لمسية للتحكم في إعدادات الهاتف.

كما تقدم ابل هذه الإصدارات برقاقة A17 Pro التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر، وتضم الهواتف منفذ USB-C، بمعايير USB 3 أسرع من منافذ USB C المقدمة في الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 15.

أيضاً تضم رقاقة A17 كرت شاشة بآداء أسرع في كرت الشاشة بنسبة 20%، كما يضم الهاتفين مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم أكبر للمستشعر، والذي يدعم إلتقاط تفاصيل أكثر دقة.

وتقدم ابل إصدارات Pro بتحسينات في تقنية “Smart HDR” لدعم إلتقاط صور بسطوع أكبر وألوان أكثر إشراقاً، بتفاصيل دقيقة، ونطاق ديناميكي.

أيضاً تدعم ابل هاتف iPhone 15 Pro Max بترقية في عدسات telephoto لتكبير بصري حتى 5 مرات، بينما يأتي iPhone 15 Pro بتكبير بصري حتى 3 مرات.

وينطلق iPhone 15 Pro بسعر يبدأ 999 دولار للنموذج المميز بسعة 128 جيجا بايت، بينما يأتي iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولار للنموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتفين بألوان الأسود، والأبيض، والأزرق، أيضاً لون التيتانيوم الطبيعي، ويتوفر الهاتفين للطلب المسبق بدءاً من يوم 15 من سبتمبر، وينطلق الهاتفين للبيع في 22 من سبتمبر.

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