علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن أول رقاقة بدقة تصنيع 3 نانومتر Apple A17 Pro

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت رقاقة Apple A17 Pro في فعاليات حدث ابل اليوم بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تدعم الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 15 Pro.

تتضمن رقاقة A17 Pro الجديدة عدد 17 مليار ترانزستور، وعدد 6 من الأنوية، كما تتميز بدقة تصنيع 3 نانومتر، وتضم الرقاقة اثنان من أنوية لتعزيز الآداء بنسبة 10% مقارنة برقاقة A16 السابقة، كما تضم 4 من الأنوية لتعزيز الكفاءة لكل واط.

وتتميز الرقاقة بعدد 6 من الأنوية في كرت الشاشة، وتحسينات في الآداء بنسبة 20%، كما يتميز كرت الشاشة بتقنية تتبع الأشعة.

ويمكن لرقاقة A17 Pro أن تدعم مطوري الألعاب بشكل خاص، ولقد أعلنت ابل عن توفر ألعاب Resident Evil 4 وResident Evil Village لهواتف الأيفون، كما تقدم ابل لعبة The Division Resurgence العام المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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