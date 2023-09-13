تكنولوجيا: تحديث watchOS 10 ينطلق لمستخدمي ساعات ابل في 18 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل تحديث watchOS 10 في إعلانها الرسمي اليوم عن الجيل الجديد من الساعات الذكية الذي يتضمن Series 9 وApple Watch Ultra 2، ولقد أكدت عملاق التكنولوجيا على أن هذا الإصدار يتوفر لمستخدمي ساعات ابل بدءاً من 18 من سبتمبر الجاري.

يأتي تحديث watchOS 10 بعدد من المميزات لمستخدمي ساعات ابل الذكية، كما تستبدل ابل ميزة “Glances” التي قدمت للمرة الأولى في الجيل الأول من ساعات ابل الذكية.

أيضاً كبديل لميزة “Glances” تقدم ابل واجهة watchOS 10 بتركيز أكبر على إبراز التطبيقات الفردية، وذلك عبر تدوير زر التاج في الساعة الذكية، والذي يعمل على إظهار تطبيقات الويجت في كل واجهة للساعة الذكية.

كما يعمل التحديث على دعم المستخدم في الوصول السريع لبعض المميزات مثل الموسيقى، ومؤقت الساعة، وحلقة البودكاست التي يتابعها المستخدم.

ويدعم التحديث الجديد أيضاً تجربة سلسة ومبسطة في تنفيذ المهام، كبديل للشاشات المتعددة للتطبيقات، ومن المقرر أن يتاح تحديث watchOS 10 لمستخدمي ساعات Apple Watch Series 4 الذكية أو الإصدارات اللاحقة، مع هاتف iPhone XS يعمل بنظام iOS 17.

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