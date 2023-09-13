كل ما جاء في مؤتمر الإعلان عن آيفون 15

انتهى مؤتمر آبل Wonderlust منذ قليل حيث كشفت الشركة النقاب عن عدد من المنتجات الرائعة وعلى رأسها سلسلة آيفون 15 إلى جانب ساعتين جديدتين، ولناخذكم في رحلة سريعة لمعرفة أهم ما جاء في مؤتمر الإعلان عن تشكيلة آيفون 15.

الجيل التاسع من ساعة آبل ووتش

كشفت آبل رسميا عن أول منتجاتها المحايدة للكربون وهي ساعتها الذكية من الجيل التاسع Apple Watch Series 9 والتي تأتي بإمكانيات وقدرات مذهلة.

وقدمت لنا آبل الساعة مع شريحتها الجديدة S9 والتي تمنح Apple Watch Series أداء خرافي وسرعة عالية مع شاشة أكثر سطوعا وتحسين قدرات سيري والوصول السريع للبيانات الصحية بدون مشكلة.

والساعة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 10 تضم ميزة رائعة وهي الضغط المزدوج بالسبابة والإبهام دون لمس الشاشة ومن خلاله، يمكنك الحصول على مزيد من الوظائف مثل تشغيل و ايقاف الاغاني، والرد او إنهاء المكالمات.

هناك أيضا ميزة الشاشة أكثر سطوعا حيث تسمح الشريحة الجديدة في ساعة آبل من وصول الاضاءة إلى 2000 شمعة حتى تتمكن من رؤية كل شئ على الشاشة في ضوء اشعة الشمس كما تقل الاضاءة في الظلام لتصل إلى شمعة واحدة.

الميزة التالية هي تحسين سيري وقدرتها على معالجة الأوامر في الساعة وهذا يعني حماية للخصوصية وايضا تحسين سرعة استجابة المساعد الصوتي لآبل.

يمكن طلب Apple Watch Series 9 اليوم وسوف تكون متوفرة في المتاجر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر وسيبدأ سعرها من 399 دولارا أو 1,599 درهم اماراتي.

الجيل الثاني من ساعة آبل الترا

كشفت آبل عن الجيل الثاني من ساعتها الجديدة و القوية Apple Watch Ultra 2 والتي هي الاخرى تعمل عبر شريحة S9 وتوفر أداء قوي وإمكانيات مذهلة و مميزات جديدة ورائعة.

وتتمتع ساعة Apple Watch Ultra 2 بنفس الميزات في ساعة آبل من الجيل التاسع وهذا يشمل شريحة S9 وحركة الضغط مرتين والشاشة الأكثر سطوعاً وميزة سيري لمعالجة الأوامر على الجهاز والوصول إلى بياناتك الصحية.

ايضا هناك ميزة اخرى وهي العثور بشكل سريع ودقيق على جهاز الآيفون بفضل شريحة U2 وهي ميزة مشابهة لاداة التتبع إيرتاج، وتوفر الساعة تجارب وميزات جديدة لركوب الدراجات وواجهة تعرف باسم Modular Ultra.

وسوف تعمل ساعة آبل الترا 2 بعمر البطارية يصل إلى 36 ساعة مع الاستخدام العادي وحوالي 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

يُمكن طلب ساعة آبل Watch Ultra 2 اليوم، على أن تتوفر في المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 22 سبتمبر وسوف يصل سعرها إلى 799 دولار أو 3199 درهم إماراتي.

آيفون 15 وآيفون 15 بلس

ازاحت آبل الستار عن كلا من آيفون 15 العادي و آيفون 15 بلس مع نفس تصميم الإصدار السابق ولكن المختلف هنا أن تلك الطرز بات لديها الجزيرة التفاعلية بدلا من النوتش.

ولاول مرة، قررت آبل التحول من منفذ لايتنينج إلى منفذ USB-C مع سلسلة آيفون 15 للشحن وايضا للاتصال السلكي ونقل البيانات بسرعات هائلة.

يبلغ حجم شاشة آيفون 15 إلى 6.1 بوصة بينما مقاس شاشة آيفون 15 بلس هو 6.7 بوصة ويصل سطوع الشاشة في الجهازين إلى 2000 شمعة في المتر المربع. كما قررت آبل تحسين الكاميرا لتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل بدلا من 12 ميجابيكسل.

ايضا، يعمل الجهازين بمعالج A16 Bionic (نفس الموجودة في آيفون 14 برو) مع بطارية أكبر حتى يعمل الايفون الجديد لأطول فترة ممكنة قبل شحنه مرة أخرى، بجانب دعم اتصال 5G والاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.

سيتوفر الجهازين بألوان مثل الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود وسيبدأ سعر آيفون 15 من 799 دولارًا بسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يصل سعر آيفون 15 بلس بسعة تخزين 128 جيجابايت إلى 899 دولارًا. وسوف تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 15 سبتمبر، على أن يتم طرح الهواتف للبيع الأسبوع المقبل الموافق 22 سبتمبر.

آيفون 15 برو و آيفون 15 برو ماكس

كشفت آبل النقاب عن جهازها الاقوى على الاطلاق على حد وصفها، وهو آيفون 15 برو و آيفون 15 برو ماكس مع تصميم جديد من التيتانيوم القوي والمتين والذي يتسم بخفة في الوزن ومرونة أفضل.

كما اعلنت عن زر إجراءات قابل للتخصيص يمنح المستخدم القدرة على تخصيص جهازه والقيام بوظائف سريعة بنقرات بسيطة وسهلة.

ويأتي آيفون 15 برو بشاشة قياس 6.1 بوصة بينما يأتي آيفون 15 برو ماكس بشاشة مقاس 6.7 بوصة وتعمل الكاميرا الخلفية في الجهازين بدقة 48MP، ومن خلالها، يمكنك التقاط صور مذهلة مع نمط التركيز وميزة التحكم في العمق، وتحسينات في نمط الليل وميزة HDR الذكية، وكاميرا تقريب مسافات 5x جديدة كلياً.

ايضا يتمتع كلا من آيفون 15 برو و برو ماكس بشريحة آبل الجديدة A17 Pro والتي ستمنح الايفون الجديد أداء مذهل في تشغيل التطبيقات والمهام وحتى تجربة الألعاب كما يستخدم كلا الجهازين منفذ USB-C، من نوع USB 3، لسرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، أي أسرع لغاية 20x من ذي قبل.

سيتوفر بألوان مختلفة تشمل التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي. وسوف يبدأ بسعر آيفون 15 برو من 999 دولار او 4,299 د.إ بينما يبدا سعر آيفون 15 برو ماكس من 1099 دولار او 5,099 د.إ.