شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق سبيس إكس لـ 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink على صاروخFalcon 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink ، وقد هبط الصاروخ العائد على متن سفينة في البحر، وفقاً لموقع space.

أطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 ما يصل إلى 21 مركبة ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء الضبابية في كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، وعادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها للهبوط في المحيط الهادئ، على متن الطائرة بدون طيار، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط الحادي عشر لهذا الصاروخ في المرحلة الأولى، وفقًا لوصف مهمة SpaceX على موقع الشركة الإلكتروني، ومن المقرر أن تقوم المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 بنشر أقمار Starlink الصناعية بعد حوالي 62 دقيقة من الإقلاع.

الإطلاق الذي تم صباح الثلاثاء هو الرابع والستين من عام 2023 لشركة SpaceX، وهو ما تجاوز الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي بـ 61 عملية إطلاق.

تتفوق شركة SpaceX على بقية العالم في المهمات الفضائية هذا العام، حيث تدعم غالبية عمليات إطلاقها كوكبة Starlink الضخمة التابعة للشركة.

يتجاوز العدد الإجمالي لأقمار ستارلينك الصناعية العاملة في المدار حاليًا 4600، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، الذي يتتبع الكوكبة على موقعه على الإنترنت، وتأمل شركة SpaceX في زيادة العدد إلى ما يصل إلى 42000 على المدى الطويل.