شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تعاون الهند ووكالة ناسا في رحلات الفضاء البشرية والدفاع عن الكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الهند للاستفادة من نجاحاتها الفضائية الأخيرة في الفضاء، خصوصاً بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3 فى الهبوط على سطح القمر للمرة الأولى، حيث هبطت بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ولدى الهند الآن مسبار شمسي عاليًا - Aditya-L1، تم إطلاقه في الثاني من سبتمبر للتحقيق في بعض أكبر أسرار الشمس.

وقد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والعلماء في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على هذه الإنجازات خلال اجتماع في الهند يوم الجمعة (8 سبتمبر)، وفقاً لموقع space.

وخلال ذلك الاجتماع، تعهد الزعيمان بالتعاون في العديد من المشاريع الفضائية الطموحة في المستقبل، وجاء التعاون بين البلدين وفقاً لبيان مشترك بين الهند والولايات المتحدة الذي نشره البيت الأبيض،: "عقدًا من العزم على تعميق شراكتنا في استكشاف الفضاء الخارجي، بدأت ISRO والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) مناقشات حول الطرائق وبناء القدرات والتدريب لبذل جهد مشترك لمحطة الفضاء الدولية في عام 2024، ويواصلان الجهود من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على إطار استراتيجي للتعاون في رحلات الفضاء البشرية بحلول نهاية عام 2023".

لم ترسل الهند أي شخص إلى الفضاء بعد، لكن الدولة تعمل على تغيير ذلك، فهي تعمل على تطوير واختبار الأجهزة لبرنامج رحلات الفضاء البشرية الخاص بها، المسمى Gaganyaan، والذي يمكن أن يطلق رواد فضاء لأول مرة في أواخر عام 2024.

وتريد الولايات المتحدة والهند أيضًا العمل معًا للمساعدة في إنقاذ العالم من الموت المحتمل من الأعلى، وذكر التقرير أن البلدين "يعتزمان زيادة التنسيق في مجال الدفاع الكوكبي لحماية كوكب الأرض والأصول الفضائية من تأثير الكويكبات والأجسام القريبة من الأرض، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لمشاركة الهند في اكتشاف الكويكبات وتتبعها عبر مركز الكواكب الصغيرة"،(مركز الكواكب الصغيرة، ومقره مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس، هو المستودع الرسمي لملاحظات الكويكبات والمذنبات).

وتتمتع وكالة ناسا بالفعل بخبرة كبيرة في هذا الصدد، على سبيل المثال، اصطدمت مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج، أو DART، بقمر كويكب العام الماضي في تجربة ناجحة لطريقة "الاصطدام الحركي" لانحراف الصخور الفضائية.