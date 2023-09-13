شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة ترجمة رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم اليوم المترابط، يمكن أن تشكل الاختلافات اللغوية عقبة في التواصل، ولحسن الحظ، يتيح الآن تطبيق Gmail للموبايل ترجمة رسائل البريد الإلكتروني مباشرة داخل التطبيق، سواء كنت تستخدم Android أو iOS.

حيث ان هذه الميزة، التي كانت في السابق مقتصرة على إصدار الويب من Gmail، أصبحت الآن تمتد إلى جهازك المحمول، ويقدم تطبيق Gmail للموبايل الآن ميزة ملائمة تتيح للمستخدمين ترجمة رسائل البريد الإلكتروني مباشرة داخل التطبيق، مما يسهل فهم الأشخاص والتواصل معهم بلغات مختلفة.

سواء كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني بلغة لا تفهمها أو تريد قراءة رسائل البريد الإلكتروني بلغتها الأصلية، فإليك دليل خطوة بخطوة لإظهار كيفية استخدام ميزة الترجمة على كل من أجهزة Android وiOS، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق جيميل

ابدأ بفتح تطبيق Gmail على جهازك المحمول، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

2. افتح البريد الإلكتروني الذي تريد ترجمته

انتقل إلى البريد الإلكتروني الذي تريد ترجمته، ثم اضغط عليه لفتحه، بمجرد فتح البريد الإلكتروني، ستكون جاهزًا للوصول إلى ميزة الترجمة.

3. الوصول إلى خيار الترجمة

في الزاوية اليمنى العليا من البريد الإلكتروني، سترى ثلاث نقاط (علامة القطع)، اضغط على هذه النقاط للوصول إلى القائمة المنسدلة التي تحتوي على خيارات متنوعة.

4.حدد خيار "الترجمة"

من القائمة المنسدلة، حدد خيار "الترجمة"، سيؤدي هذا إلى تشغيل ميزة الترجمة.

5.اختر اللغة المستهدفة

ستظهر قائمة جديدة، مما يسمح لك باختيار اللغة التي تريد ترجمة البريد الإلكتروني إليها، يمكنك التمرير عبر قائمة اللغات المتاحة واختيار اللغة المفضلة لديك.

6. عرض البريد الإلكتروني المترجم

بمجرد تحديد اللغة المستهدفة، سيقوم تطبيق Gmail تلقائيًا بترجمة البريد الإلكتروني لك، وسيتم عرض النسخة المترجمة، مما يسهل عليك فهم المحتوى.



