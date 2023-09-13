شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلب أفكارًا لتسمية مركبة الهبوط لرواد الفضاء على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الصين عن أسماء لمركبتين فضائيتين ستنقلان رواد الفضاء الصينيين إلى سطح القمر، وتهدف البلاد إلى هبوط رائدي فضاء على سطح القمر قبل عام 2030، وتسعى إلى مشاركة عامة في تسمية المكونات الرئيسية للخطة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space "، أطلقت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) دعوة عامة باللغة الصينية للحصول على أسماء مركبة هبوط مأهولة على سطح القمر ومركبة فضائية من الجيل الجديد، وتستمر المسابقة حتى 30 سبتمبر.

ستختار الوكالة بعد ذلك عشرة أسماء، حيث سيتم فتح التصويت عبر الإنترنت للأسماء المدرجة في هذه القائمة المختصرة، قبل أن يقوم فريق المراجعة المكون من خبراء في مجال الطيران والأدب والمجالات الأخرى بإجراء الاختيار النهائي.

وذكرت CMSA أن الأسماء يجب أن تعكس بشكل كامل القيم الأساسية والعناصر ذات الصلة برحلات الفضاء البشرية وتسلط الضوء على التصنيع الذكي في الصين، ويمكن أن يصل طول الاسم إلى أربعة أحرف صينية كحد أقصى.

كما أنه من المقرر إجراء رحلة تجريبية كاملة على صاروخ لونج مارش 10 المطور خصيصًا في عام 2027، ولا يُعرف الكثير عن مركبة الهبوط القمرية المخطط لها، لكن التقارير السابقة كشفت أنها ستزن حوالي 57320 رطلاً (26000 كيلوجرام) وتتكون من وحدة هبوط ووحدة دفع، وهي مصممة لحمل رائدي فضاء إلى سطح القمر والعودة إلى المدار القمري.

وستتطلب المهمة عمليتي إطلاق للصاروخ الصيني لونج مارش 10، توفر الرسوم المتحركة التي نشرتها CMSA انطباعًا عن مركبة الهبوط والمركبة الفضائية وكيف تهدف المهمة إلى المضي قدمًا.