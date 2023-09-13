شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلب أفكارًا لتسمية مركبة الهبوط لرواد الفضاء على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space "، أطلقت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) دعوة عامة باللغة الصينية للحصول على أسماء مركبة هبوط مأهولة على سطح القمر ومركبة فضائية من الجيل الجديد، وتستمر المسابقة حتى 30 سبتمبر.
ستختار الوكالة بعد ذلك عشرة أسماء، حيث سيتم فتح التصويت عبر الإنترنت للأسماء المدرجة في هذه القائمة المختصرة، قبل أن يقوم فريق المراجعة المكون من خبراء في مجال الطيران والأدب والمجالات الأخرى بإجراء الاختيار النهائي.
وذكرت CMSA أن الأسماء يجب أن تعكس بشكل كامل القيم الأساسية والعناصر ذات الصلة برحلات الفضاء البشرية وتسلط الضوء على التصنيع الذكي في الصين، ويمكن أن يصل طول الاسم إلى أربعة أحرف صينية كحد أقصى.
وستتطلب المهمة عمليتي إطلاق للصاروخ الصيني لونج مارش 10، توفر الرسوم المتحركة التي نشرتها CMSA انطباعًا عن مركبة الهبوط والمركبة الفضائية وكيف تهدف المهمة إلى المضي قدمًا.
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