شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبرمجون بدولار واحد.. الذكاء الاصطناعى يطور برمجيات شركة كاملة فى 7 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن روبوتات الدردشة ذات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، يمكنها تشغيل شركة برمجيات بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة مع الحد الأدنى من التدخل البشري، وجاءت هذه النتائج بعد أن نشر الباحثون دراسة أخرى تمكن فيها عملاء الذكاء الاصطناعي المدعومون بنماذج لغوية كبيرة من إدارة مدينة افتراضية بمفردهم.

ووفقا لما ذكره موقع Business insider، فإنه في الورقة البحثية الأخيرة، أجرى فريق من الباحثين من جامعة براون والعديد من الجامعات الصينية تجربة لمعرفة ما إذا كانت روبوتات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنسخة من نموذج ChatGPT 3.5 يمكنها إكمال عملية تطوير البرمجيات دون تدريب مسبق.

وجدت الدراسة أن الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت قادرة على إكمال عملية تطوير البرمجيات الكاملة في أقل من 7 دقائق بتكلفة أقل من دولار واحد، وكل ذلك مع تحديد "نقاط الضعف المحتملة" واستكشاف أخطائها وإصلاحها من خلال قدرات "الذاكرة" و"التأمل الذاتي"، وقالت الصحيفة إن حوالي 86.66% من أنظمة البرمجيات التي تم إنشاؤها "تم تنفيذها بشكل لا تشوبه شائبة".

أنشأ الباحثون شركة افتراضية لتطوير البرمجيات اسمها ChatDev، استنادًا إلى نموذج الشلال، وهو نهج متسلسل لإنشاء البرامج، تم تقسيم الشركة إلى أربع مراحل بالترتيب الزمني: التصميم، والترميز، والاختبار، والتوثيق.

وحدد الباحثون أدوار محددة لروبوتات الذكاء الاصطناعي من خلال حث كل واحدة منها بـ "التفاصيل الحيوية" التي تصف "المهمة والأدوار المحددة، وبروتوكولات الاتصال، ومعايير الإنهاء، والقيود".

بمجرد أن أعطى الباحثون لروبوتات الذكاء الاصطناعي أدوارها، تم تخصيص كل روبوت لمراحله الخاصة.،على سبيل المثال، عمل "الرئيس التنفيذي في مرحلة "التصميم"، بينما عمل "المبرمج" و"المصمم الفني" في مرحلة "الترميز".

خلال كل مرحلة، كان العاملون في مجال الذكاء الاصطناعي يتحدثون مع بعضهم البعض مع الحد الأدنى من المدخلات البشرية لإكمال أجزاء محددة من عملية تطوير البرمجيات، بدءًا من تحديد لغة البرمجة التي سيتم استخدامها وحتى تحديد الأخطاء في التعليمات البرمجية، حتى اكتمال البرنامج.

أجرى الباحثون التجربة عبر سيناريوهات برمجية مختلفة وطبقوا عليها سلسلة من التحليلات لمعرفة المدة التي استغرقها ChatDev لإكمال كل نوع من البرامج وتكلفة كل منها.

على سبيل المثال، كلف الباحثون ChatDev "بتصميم لعبة Gomoku الأساسية"، وهي لعبة لوحة إستراتيجية مجردة تُعرف أيضًا باسم "Five in a Row".

وكتب الباحثون في الورقة البحثية: "تظهر نتائجنا التجريبية كفاءة وفعالية تكلفة عملية تطوير البرمجيات الآلية التي يقودها CHTDEV"..

تشير نتائج الدراسة إلى إحدى الطرق العديدة التي يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية مثل ChatGPT أن تؤدي وظائف وظيفية محددة، فمنذ ظهور برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي في نوفمبر، استخدمه العمال في مختلف الصناعات في العمل لتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية.

قد يجد المبرمجون، على وجه الخصوص، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مفيدة لحياتهم الشخصية والمهنية.

استخدم دانييل ديبولد، وهو مبرمج في برلين، ChatGPT لتطوير برنامج ساعده في العثور على شقة، وتبين أن موظفي أمازون يستخدمون ChatGPT لتطوير البرمجيات.