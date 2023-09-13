شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 حيل يمكن استخدامها على آيفون تسهل حياتك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
وكشف قائلاً: "إذا ضغطت لفترة طويلة على زر الرجوع في الجزء العلوي الأيسر، فيمكنك التخطي بسرعة والعودة إلى أي من الصفحات السابقة".
يمكن الوصول إلى الحيلة الثانية في تطبيق البريد لمساعدتك في تنظيم صندوق البريد الخاص بك.
وأوضح: "يمكنك حذف أي بريد إلكتروني بسرعة عن طريق التمرير المزدوج إلى اليسار".
وتتعلق الحيلة الثالثة بالوصول إلى كلمات مرور شبكات Wi-Fi الخاصة بك.
وقال: "انتقل إلى الإعدادات، وانتقل إلى Wi-Fi، واضغط على زر التعديل في الجزء العلوي الأيمن".
وأضاف: "والآن، اضغط على أيقونة "i" الخاصة بأي شبكة Wi-Fi، وسيكون لديك إمكانية التحقق من كلمة المرور".
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