شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 حيل يمكن استخدامها على آيفون تسهل حياتك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحد مستخدمى تيك توك حيلًا لمستخدمي أيفون iPhone يمكنها تحسين تجربتهم، حيث قال منشئ المحتوى "ثلاث حيل لجهاز iPhone يجب أن يعرفها كل مستخدم لشركة Apple"، حيث يمكن استخدام الحيلة الأولى أثناء تصفحك للإعدادات لمساعدتك على التنقل بسرعة أكبر، وفقا لما ذكره موقع "the sun".

وكشف قائلاً: "إذا ضغطت لفترة طويلة على زر الرجوع في الجزء العلوي الأيسر، فيمكنك التخطي بسرعة والعودة إلى أي من الصفحات السابقة".

يمكن الوصول إلى الحيلة الثانية في تطبيق البريد لمساعدتك في تنظيم صندوق البريد الخاص بك.

وأوضح: "يمكنك حذف أي بريد إلكتروني بسرعة عن طريق التمرير المزدوج إلى اليسار".

وتتعلق الحيلة الثالثة بالوصول إلى كلمات مرور شبكات Wi-Fi الخاصة بك.

وقال: "انتقل إلى الإعدادات، وانتقل إلى Wi-Fi، واضغط على زر التعديل في الجزء العلوي الأيمن".

وأضاف: "والآن، اضغط على أيقونة "i" الخاصة بأي شبكة Wi-Fi، وسيكون لديك إمكانية التحقق من كلمة المرور".