شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون يحصل على نغمات رنين جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل هاتف iPhone من Apple أخيرًا على بعض نغمات الرنين الجديدة مع iOS 17 ، كما ورد بواسطة 9to5Mac ، يحتوي الإصدار المرشح لإصدار iOS 17 (RC) على مجموعة من نغمات الرنين الإضافية، وبافتراض عدم حدوث أي تغيير بين RC والإصدار الرسمي للتحديث، فسوف تكون بذلك لدى آيفون بعض الأصوات الإضافية للاختيار من بينها قريبًا جدًا، وفقا لتقرير theverge.

ويتضمن نظام التشغيل iOS 17 أكثر من 20 خيارًا جديدًا لنغمات الرنين والتنبيهات الصوتية، كما يقول موقع 9to5Mac . لقد قمت بتثبيت RC واستمعت إلى العديد من الأصوات الجديدة، وأنا معجب كبير، ولقد انجذبت بشكل خاص إلى نغمة رنين "Journey" الجديدة، والتى تبدو وكأنها شىء من لعبة تقمص الأدوار الكلاسيكية.

وتمت أيضًا "إعادة صياغة" بعض الأصوات القديمة أيضًا، وفقًا لموقع 9to5Mac . تم نقل النغمات القديمة الأخرى إلى المنطقة "الكلاسيكية" في قوائم إعدادات نغمات الرنين والأصوات.

ومن المقرر أن يتم إصدار iOS 17 للجمهور في 18 سبتمبر، إذا كنت ترغب في تنزيل RC، فأنت بحاجة فقط إلى الحصول على المسار التجريبي لنظام التشغيل iOS 17 .