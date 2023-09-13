تكنولوجيا: أبل ستصدر نظام iOS 17 يوم الاثنين 18 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من حدث الكشف الكبير الذي أقامته أبل في وقت سابق اليوم، قامت الشركة بالكشف رسميًا عن هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max إلى جانب ساعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2.

وعلاوةً على ذلك، أعلنت الشركة أيضًا عن موعد إصدار تحديث iOS التالي أخيرًا.

كان نظام iOS 17 قيد الاختبار التجريبي طوال فصل الصيف، وسيتم إصداره أخيرًا يوم الاثنين 18 سبتمبر . وذلك عندما تتلقى جميع أجهزة iPhone التي لا تزال مدعومة التحديث كتحديث مجاني عبر. وهذا يشمل الجيل الثاني من iPhone SE وiPhone XR وXS وXS Max وما بعدهم، لذلك لن تتلقى iPhone X أو الموديلات الأقدم هذا التحديث.

إذا كنت مهتم بالحصول على نظام iOS 17 في أقرب وقت ممكن، فما عليك سوى التحقق منه من خلال الإعدادات يوم الاثنين بعد الساعة 10 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا.

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