تكنولوجيا: خدمة iCloud+ تضيف سعات تخزين جديدة تصل إلى 6 و12 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدخلت أبل تغييرًا كبيرًا على تخزين بيانات iCloud قرب نهاية حدث الإعلان عن مجموعة iPhone 15. فقد أضافت الشركة مستويين جديدين للتخزين على خدمة iCloud+ لتشمل 6 تيرابايت (30 دولارًا شهريًا) و12 تيرابايت (60 دولارًا شهريًا).

تنضم فئات التخزين السحابية بسعة 6 تيرابايت و12 تيرابايت إلى خطط 50 جيجابايت و200 جيجابايت و2 تيرابايت المتوفرة حاليًا. وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس للتسويق في الشركة، خلال الكلمة الرئيسية إن الخيارات ذات السعة الأعلى ستوفر مساحة أكبر للحفاظ على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك آمنة، حيث تستهدف شركة أبل المصورين وصانعي الأفلام المحترفين الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية.

تعد الخطط الجديدة رائعة للمستخدمين الذين لديهم ملفات كبيرة للصور ومقاطع الفيديو أو أولئك الذين يستخدمون Family Sharing، كما انها ستوفر الوصول إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك Private Relay وHide My Email وCustom Email Domains ودعم HomeKit Secure Video.

وتقول شركة أبل إن الخطط ستصل الأسبوع المقبل، وهي ليست متاحة بعد للشراء على النسخة التجريبية من نظام iOS 17.

وتعد خيارات الدفع الشهرية لـ iCloud+ الحالية هي 0.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 50 جيجابايت، و2.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 200 جيجابايت، و9.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 2 تيرابايت. ويحصل المستخدمون على 5 جيجابايت مجانية مع حساباتهم.

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