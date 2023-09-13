أفضل برامج للطبخ تستغل الذكاء الاصطناعي

يمكنك الاعتماد على برامج للطبخ تساعد في إنجاز مهمة البحث عن الوصفات والمكونات بشكلٍ يومي لكل وجبة جديدة، ومع تداخل الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات الآن كان من الطبيعي تدخله في عملية طهي الطعام وطبخ الوجبات أيضًا حيث يوجد أكثر من برنامج وتطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنك استخدامه في التخطيط لوجباتك واختيار وجبات للطهي يوميًا حتى تجد بعض المساعدة بتلك العملية.

أفضل برامج للطبخ تعمل بالذكاء الاصطناعي

من أحدث التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تقديم تجربة شاملة للمستخدم حيث يمكنك الاعتماد على هذا التطبيق في توفير الكثير من وقتك وجهدك باعتمادك على أي برامج للطبخ أخرى تعطيك نصف ما تريده منها فقط وتضطر للبحث عن باقي ما تحتاجه، ومن مميزات هذا التطبيق:

تستطيع الاعتماد عليه في تحديد وصفة لوجبتك فيحتوي هذا التطبيق على وصفات يصل عددها إلى 160 ألف وصفة. إمكانية تعديل الوجبات بما يتماشى مع نظامك الغذائي ومتابعة الوجبة خطوة بخطوة. تستطيع إضافة مكونات أي وصفة إلى قائمة تسوق تُرسل إلى أقرب محل للبيع بالتجارة الإلكترونية حسب عنوان IP الخاص بك. إمكانية توصيل التطبيق بأجهزة مطبخك الذكية حتى يتم التواصل بين التطبيق والأجهزة واقتراح وجبات تتناسب مع الوجبات الموجودة بثلاجتك. إمكانية تصوير أي وجبة تريد معرفة مكوناتها بعد تناولها بالخارج وسيتوصل التطبيق إلى مكونات الوجبة حيث تتمكن من وضع مكوناتها في قائمة تسوقك باستخدام تقنية Vision AI. إمكانية الربط بين تطبيق Samsung Food وتطبيق Samsung Health حتى يتم اقتراح وجبات بما يتناسب مع بياناتك الموجودة على Samsung Health.

وتستطيع قراءة المزيد عن مزايا ومواصفات تطبيق Samsung Food وتجربة المستخدمين المتميزة معه من هنا.

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يمكنك الاعتماد على هذا التطبيق إن كنت تبحث عن برامج للطبخ تستطيع الاعتماد فيها على تفضيلاتك الشخصية فيمكنك بالاعتماد عليه الاستفادة من:

اقتراح التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى الوجبات التي تفضلها دون غيرها وتتماشى مع نظامك الغذائي وتبتعد عن أي مكونات تسبب حساسية لك. يمكنك تضييق الاختيارات الخاصة بالوجبات تبعًا للوجبة التي تُعدها والوقت الذي ستنتهي فيه من طهي الوجبة، والمكونات الموجودة لديك. يمكنك كتابة أي مكونات موجودة لديك والاستفادة من الوصفات التي تحتوي عليها بدلًا من إنفاق المزيد دون الانتهاء من المكونات الموجودة لديك أولًا، وهذا ما يميز Yummly في خياراتك لاستخدام برامج للطبخ. تستطيع إنشاء كتاب مخصص للوجبات التي تفضلها داخل التطبيق حتى تعود إليها بسهولة. تستطيع تعديل الوجبات بتسجيل ملاحظاتك عليها حتى تصبح مناسبة لك أكثر وتنفذها بتعديلاتك بعد تسجيلها.

مطور التطبيق: Yummly السعر: Free+

مطور التطبيق: Yummly السعر: Free

من التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها في حالة رغبتك في الحصول باستخدام برامج للطبخ، فيمكنك باستخدام هذا التطبيق ومن خلال واجهته السهلة كتابة أي مكونات تملكها في منزلك والانتظار للحظات قبل أن تظهر لك وجبة تحمل المكونات التي قمت بكتابتها.

كما يوفر لك التطبيق إمكانية تقديم الاقتراحات، فعند تسجيلك للوصفة ستظهر لك عدة خيارات بالأسفل يمكن استخدامها مع المكونات التي سبق وكتبتها، مما يزيد من إلهامك إن كنت تبحث عن وصفات لطهيها دون تحضير مسبق لما تريده، يمكنك تجربة هذا التطبيق لعدة مرات فقط قبل أن تحتاج إلى دفع اشتراكه حتى تتمكن من متابعة استخدامه في الحصول على وصفات بشكلٍ يومي.

السعر: Free+

السعر: Free

مثل ChatGPT، يعمل هذا التطبيق في شكل محادثة تستطيع فيها إدخال مكوناتك الموجودة والاعتماد على التطبيق في الوصول لوجبة تتناسب معك، ويتميز عن باقي خياراتك في استخدام برامج للطبخ في ميزاته المتعددة:

PantryChef: تتمكن باستخدام تلك الميزة تكوين وجبات من المكونات الموجودة عندك فقط دون الحاجة إلى التسوق. MealPlanChef: وهي الميزة التي يمكنك الاستعانة بها في التخطيط لوجباتك خلال الأسبوع وكذلك قائمة بالمكونات التي ستحتاجها من أجل إعداد تلك الوجبات والمكونات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها في مطبخك. MacrosChef: تسجيل بياناتك الصحية وأهدافك من نظامك الغذائي وتفاصيله حتى يتم اقتراح الوجبات لك بناءًا على تلك البيانات. MasterChef: باستخدام تلك الميزة تستطيع البحث عن طريقة وصفة بعينها، أو التعديل في وصفات معينة حتى تتماشى مع المكونات الموجودة لديك ونظامك الغذائي.

السعر: Free+

السعر: Free

يتميز هذا التطبيق دونًا عن باقي التطبيقات التي تعمل بنفس فكرته في كونه يعتمد على المكونات الموجودة لديك فقط دون أي حاجة إلى التسوق من أجل المزيد، فبدلًا من وجود وصفات تريد طهيها ولكن بافتقاد مكون واحد ضمن مكوناتها، أو اضطرارك إلى التخلص من مكونات انتهت صلاحيتها دون الاستفادة منها في أي وصفات تستطيع استخدام هذا التطبيق في الحصول على وصفات تستخدم فيها الموجود لديك فقط.

وللاستفادة هذا البرنامج فستجد اختلافًا عن باقي خياراتك لاستخدام برامج للطبخ، ففي بداية استخدامك له سيكون من الأساسي كتابة كل المكونات التي تملكها في بيتك حيث يوفر لك التطبيق قائمة من 2000 مكون بجميع الفئات التي من الممكن أن تكون ضمن مكوناتك.

يملك التطبيق أكثر من 11 مليون وصفة، لذلك ستجد خيارك المناسب لوجبات يومك بما يتناسب مع مكوناتك بين تلك الوصفات، كل ما عليك فعله هو فتح ثلاجتك وفتح المايكروفون الخاص بهاتفك وذكر كل المكونات الموجودة لديك حتى تستطيع أن تحصل على الوجبات، وبالطبع إزالتها من القائمة الخاصة بمكوناتك بعد الانتهاء منها.

وتعتبر تلك الميزة تجعل SuperCook من أفضل الخيارات المتاحة لك لاستخدام برامج للطبخ نظرًا لحفاظها على مكوناتك والاعتماد على ما هو موجود لديك بالفعل دون الحاجة للتسوق.

السعر: Free

السعر: Free

يمكنك الاعتماد عليه حيث يتميز بإمكانية الوصول إلى أغلب الميزات الموجودة فيه بشكل مجاني دون الحاجة إلى الدفع من أجل ترقية حسابك، مما يجعله من الاختيارات المميزة في بدائلك لاستخدام برامج للطبخ بالذكاء الاصطناعي.

ويوفر لك التطبيق إمكانية تتبع نظامك الغذائي بشكل يومي بحيث تتمكن من المتابعة المستمرة لاستمرارك على النظام الغذائي، كما يمكنك الاعتماد عليه في جمع الوصفات التي تميل إلى طهيها أكثر والوصول إلى أكثر الوجبات التي تتناسب مع نظامك الغذائي حتى لا تفقد انتظامك عليه، وفي حالة انتظامك على الذهاب إلى مطاعم معينة فيمكنك استخدام التطبيق من أجل تسجيل الوجبات المعتادة إليك في هذا المطعم.

ويعطيك أيضًا ميزة قائمة التسوق التلقائية التي تُجهز لك عند اختيارك للوصفات التي تريد طهيها لوجباتك.

السعر: Free

مطور التطبيق: dsky السعر: Free