تكنولوجيا: نينتندو تحصل على براءة اختراع لتقنية عصا التحكم المغناطيسية الجديدة لمنع انجراف Joy-Con

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد دفع جهاز Nintendo Switch المستخدمين إلى الجنون بسبب مشكلة الانجراف مع Joy-Con لفترة طويلة. ومع ذلك، وفقا للمعلومات التي ظهرت، فإن الشركة تحصل على براءة اختراع تقضي على هذه المشكلة مع Switch 2.

فقد واجهت Nintendo Switch مشكلة تعرف باسم Joy-Condrift. يحدث هذا عندما تبدأ العصي التناظرية الموجودة على Joy-Cons في تسجيل الحركة حتى عندما لا يتم لمسها. وهذا قد يجعل من الصعب التحكم في أو التوجيه في الألعاب.

ولسوء الحظ، هذه المشكلة شائعة جدًا بين مستخدمي Switch. حتى أن الشركة عرضت إصلاحات مجانية لجهاز Joy-Condrift، لكن المشكلة استمرت.

وفي عام 2020، تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل فئة من مالكي Switch بسبب هذه المشكلة. ومع ذلك، هناك أمل في أن يقوم Switch 2 أخيرًا بإزالة انجراف Joy-Con.

سجلت نينتندو براءة اختراع لنوع جديد من عصا التحكم التي تستخدم المغناطيس. ويصف طلب براءة الاختراع كيف يمكن للمغناطيس أن يساعد في الحفاظ على أذرع التحكم في المنتصف ومنعها من الانجراف.

يتضمن نظام معالجة المعلومات هذا وحدة تحكم تتضمن عنصر تشغيل سيتم إزاحته من موضع أولي من خلال عملية المستخدم، وقسم نقل قوة الاستعادة الذي يطبق قوة استعادة لإعادة عنصر العملية المزاح إلى الموضع الأولي، وقسم مقاومة يستخدم السائل الهيولوجي المغنطيسي الذي تتغير اللزوجة فيه مع الشدة المغناطيسية والذي يصبح مقاومًا عندما يتم إزاحة عنصر التشغيل من/إلى الموضع الأولي، وقسم توليد المجال المغناطيسي الذي يوفر المجال المغناطيسي للسائل الهيولوجي المغنطيسي، ودائرة قادرة على التحكم في قسم توليد المجال المغناطيسي.

تتحكم الدائرة في شدة المجال المغناطيسي بحيث تتغير لزوجة السائل المغناطيسي بشكل دوري على الأقل بين حالة اللزوجة الأولى وحالة اللزوجة الثانية التي تكون فيها اللزوجة أقل من حالة اللزوجة الأولى بحيث يعود عنصر التشغيل إلى الموضع الأولي من خلال قوة الاستعادة.

وبطبيعة الحال، لا يزال من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كان Switch 2 سيحتوي على تقنية عصا التحكم المغناطيسية الجديدة هذه ام لا، ولم تعلن نينتندو بعد عن أي تفاصيل حول وحدة التحكم.

ومع ذلك، فإن تسجيل براءة الاختراع يعد علامة جيدة على أن الشركة تفكر على الأقل في طرق لمعالجة مشكلة انجراف Joy-Con.

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