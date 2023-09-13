تكنولوجيا: ابل تقدم هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بذاكرة أعلى هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع “MacRumors” عن تفاصيل جديدة حول مواصفات الذاكرة في هواتف الأيفون الجديدة، والتي تؤكد على هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تنطلق بذاكرة عشوائية أعلى هذا العام.

انطلق حدث “Wonderlust” مؤخراً لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 15 التي تأتي بعدد من التحسينات هذا العام.

ولقد أوضح تقرير جديد نشر عبر موقع “MacRumors” تفاصيل أكثر دقة حول الترقية المقدمة في الذاكرة العشوائية هذا العام، والتي تقتصر على هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت اليوم على أن هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام هذا العام، أي 2 جيجا بايت رام أعلى من الإصدارات الرئيسية من السلسلة التي تأتي هذا العام أيضاً بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

وتعد المواصفات الجديدة في الذاكرة ترقية أيضاً للذاكرة العشوائية التي قدمت في هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max العام الماضي، حيث انطلقت هذه الإصدارات أيضاً بذاكرة 6 جيجا بايت رام.

من جانب أخر لم تؤكد التفاصيل الجديدة على فئة الذاكرة التي تدعم إصدارات Pro هذا العام، أو المستخدمة في الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 15.

يذكر أن ابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للجيل الجديد من هواتف iPhone 15 في 15 من سبتمبر، بينما تنطلق الهواتف للبيع في 22 من سبتمبر.

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