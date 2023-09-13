تكنولوجيا: الإصدار الرئيسي من سلسلة iPhone 15 لن يكون الإختيار الأفضل لك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ ابل لاحقاً هذا الشهر في إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 في الأسواق، بعدد من التحسينات والمميزات الجديدة، إلا أن الإصدار الرئيسي من إصدارات هذا العام لن يكون الإختيار الأفضل لك في الجيل الجديد من هواتف الأيفون.

أشارت ابل في إعلانها عن سلسلة هواتف iPhone 15 إلى التحسينات الكبيرة المقدمة في الإصدار الرئيسي، ويأتي iPhone 15 بتغييرات طفيفة في المواصفات والتي لا تقدم ترقية كبيرة مقارنة بهاتف iPhone 14 الذي انطلق العام الماضي أو هاتف iPhone 13.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت اليوم على أن الإختلاف في السعر بين iPhone 15 والنموذج الرئيسي من هاتف iPhone 15 Pro يصل إلى قيمة 200 دولار أو 200 يورو، إلا أن هذا الفارق في مستوى التسعير مقبول مع المميزات والترقية المقدمة من ابل في هذا الإصدار.

ولقد انطلق هاتف iPhone 15 بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، مع فتحات “Dynamic Island” في الشاشة وهي من بين التغييرات الرئيسية في هذا الإصدار.

إلا أن هاتف 15 Pro يأتي بشاشة LTPO OLED بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz، مع ميزة “Always-On” في الشاشة، هذا إلى جانب التصميم النحيف لحواف الشاشة في هذا الإصدار.

من جانب أخر يأتي هاتف iPhone 15 برقاقة A16 التي قدمت في إصدارات العام الماضي، والتي تضم 6 من الأنوية، وترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، ولقد قدمت الرقاقة في هواتف iPhone 14 Pro العام الماضي.

وتأتي الترقية في هاتف iPhone 15 Pro الذي يأتي هذا العام برقاقة Apple A17 Pro التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر وتأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 10% وكفاءة إستهلاك الطاقة، مع تحسينات بنسبة 20% في كرت الشاشة، هذا إلى جانب قدرة الرقاقة على تشغيل ألعاب مثل Resident Evil Village وAssassin’s Creed Mirage على هواتف iPhone 15 Pro، مع ميزة تتبع الأشعة.

أيضاً يأتي هاتف iPhone 15 Pro بمواصفات أعلى في الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما تقتصر الذاكرة في هاتف iPhone 15 عند 6 جيجا بايت رام.

ولا يختلف الحال مع إعدادات الكاميرة في iPhone 15 التي تأتي بمواصفات أقل من إصدار Pro، فرغم دعم هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أن ابل تستخدم في هذا الإصدار المستشعر المستخدم في هواتف Pro السابقة، بينما تدعم iPhone 15 Pro بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم أكبر، مع حجم بيكسل 1.22µm بميزة دمج البيكسل لتفاصيل أكثر دقة في التصوير في الإضاءة المنخفضة، كما يتميز المستشعر في هذا الإصدار بفتحة عدسات f/1.78، وأيضاً الجيل الثاني من تقنية “shift stabilization”.

كما يأتي إصدار Pro بدعم ملفات ProRAW عند التصوير، والتي تقدم تفاصيل أكثر في الصور لتحرير أكثر دقة دون أن تنخفض جودة الصورة.

وتتميز كاميرة telephoto في iPhone 15 Pro بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات، كما تدعم الكاميرة تكبير رقمي ببعد بؤري يتراوح بين 28مم إلى 35مم، بينما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل وتدعم ميزة التثبيت البصري.

أيضاً يقدم معالج A17 دعم لتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية بصيغة ProRes RAW، مع دعم ألوان ACES، وفيديو 3D spatial الذي يتوافق مع نظارة ابل للواقع المختلط Vision Pro.

وتأتي جميع إصدارات ابل من سلسلة iPhone 15 هذا العام بمنافذ USB C، إلا أن سرعة منفذ USB C في هاتف iPhone 15 لا تختلف بشكل كبير عن آداء منافذ Lighting، حيث تدعم المنافذ معايير USB 2.0 أي تصل أقصى سرعة لنقل البيانات عند 480 ميجابت لكل ثانية.

ويختلف إصدار iPhone 15 Pro أيضاً في سرعة منفذ USB C الذي يدعم معايير USB 3.0 بسرعة في نقل البيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، أي 20 مرة أسرع من هاتف iPhone 15.

ويمكن لهذه السرعة في نقل البيانات أن تقدم الدعم الأمثل للمستخدم في نقل ملفات الفيديو الكبيرة بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية وبتنسيق ProRes بآداء أسرع، لهذا فإن الإختلاف في مستوى التسعير بين هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Pro قد يستحق في النهاية لتصل إلى الترقية والمميزات الأكثر في إختيارك الجديد من هواتف الأيفون.

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