شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق المنزل الذكي من آبل يخبرك متى تستخدم الطاقة النظيفة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز حدث إطلاق iPhone 15 من Apple بشكل كبير على تحرك الشركة نحو الحياد الكربوني، ولكنه قدم أيضًا ميزة جديدة للمنزل الذكي يمكن أن تساعدك على ترك بصمة أخف على الكوكب.

مع نظام التشغيل iOS 17، تعد Grid Forecast أداة جديدة في تطبيق Apple Home توضح لك عندما تكون شبكتك الكهربائية بها مصادر طاقة نظيفة نسبيًا أو أقل نظافة، ويمكن أن يساعدك هذا في تحديد موعد تشغيل مجفف الملابس أو شحن سيارتك الكهربائية للاستفادة من الطاقة "النظيفة" عندما يكون لديك استهلاك أعلى.

ويتوفر Grid Forecast في تطبيق Home على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch التي تعمل بالتحديثات التي سيتم إصدارها قريبًا هذا الخريف، مع إطلاق iOS 17 للعامة في 18 سبتمبر وهو متاح أيضًا كأداة iOS أو أحد تعقيدات وجه الساعة وسيعمل في الولايات المتحدة المجاورة.

إن استخدام الطاقة النظيفة أو الطاقة المولدة بواسطة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الكهرباء المنتجة باستخدام انبعاثات أقل يمكن أن يقلل من تأثيرك على المناخ عند استخدام الكهرباء في منزلك.

وعلى الرغم من أن أول تطبيق من Apple لهذه الميزة كان يدويًا بالكامل فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على تطبيق Home لمعرفة متى تكون الطاقة أنظف ثم تحديد ما إذا كنت تريد شحن EV الخاص بك ، فمن الممكن ربطه ب إذا ومتى تدعم Apple ميزات إدارة الطاقة أصلاً في منصة المنزل الذكي الخاصة بها.

لدى Apple بالفعل ميزة شحن الطاقة النظيفة التي قدمتها مع iOS 16.1 والتي تهدف إلى شحن هاتفك عند توفر طاقة أنظف ، ويجب أن تكون أتمتة الأجهزة المنزلية الذكية لفعل الشيء نفسه هي الخطوة الطبيعية التالية. حتى Microsoft يمكنها جدولة تحديث Windows الخاص بك في الوقت الذي يتوفر فيه المزيد من الطاقة الخضراء.

يتمتع المنزل الذكي بموقع فريد للمساعدة هذا النوع من إدارة الطاقة، وقد أتاحت منصات المنزل الذكي الأخرى ميزات مماثلة. على سبيل المثال، SmartThings Energy من سامسونج هي خدمة تتيح لك عرض استخدام الطاقة في الوقت الفعلي من أجهزتك المتصلة وتقدم نصائح حول طرق تقليل استخدام الطاقة.

وأضافت سامسونج مؤخرًا ميزات الذكاء الاصطناعي تقدم بعض ميزات توفير الطاقة والتكامل مع خدمة خرائط الكهرباء لعرض معلومات في الوقت الفعلي حول مصادر الطاقة لديك وكثافتها الكربونية، مما يساعدك على إدارة البصمة الكربونية بشكل أفضل.

وتقول Apple إن Grid Forecast يستخدم البيانات التي تجمع بين معلومات الشبكة والانبعاثات والطقس لتظهر لك في رسم بياني بسيط عندما تكون الطاقة نظيفة أو أقل نظافة ، كما إنها بداية جيدة لإدارة الطاقة المنزلية، ولكن إضافة القدرة على كيفية ووقت استخدام منزلك لهذه الطاقة النظيفة أمر ضروري لجعل هذا أكثر من مجرد نقطة بيانات أخرى.