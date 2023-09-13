تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن عدسات portrait وtilt-shift GF جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fujifilm عن جيل جديد من عدسات portrait وtilt-shift GF مع إصدار الشركة الجديد من كاميرة GFX100 II.

انطلقت فعاليات X-Summit اليوم بتفاصيل حول الجيل الجديد من عدسات Fujifilm، مع كاميرة GFX100 II الجديدة من الشركة والتي تأتي بترقية عن إصدار الشركة السابق، ولقد قدمت الشركة عدسات G-mount الجديدة لنظام GFX.

ولقد أعلنت الشركة عن عدسات GF55mmF1.7 R WR، وهي عدسات portrait تستهدف لقطات bokeh بشكل خاص، وتؤكد شركة Fujifilm على أن هذه العدسات هي الأمثل للتصوير في الطرق.

وتعد هذه العدسات الأكثر سطوعاً بين عدسات GF مع فتحة f/1.7، كما تتميز العدسات بتصميم جديد لمحرك التركيز البؤري لآداء سريع وأكثر سلاسة، مع طول بؤري 44مم بمجال رؤية يحاكي العين البشرية إلى حد كبير، وتتوفر العدسات بسعر 2299 دولار.

أيضاً تأتي العدسات التالية من فئة tilt-shift، والتي تدعم تصحيح مشكلات التشويه، مع توحيد المستوى البؤري، بشكل خاص عند تصوير المناظر الطبيعية، والمدن.

كما تقدم Fujifilm عدسات GF30mmF5.6 T/S المميزة بزوايا واسعة، والتي تستهدف تصوير المناظر الطبيعية، بينما تهدف عدسات GF110mmF5.6 T/S تصوير لقطات Macro للمنتجات التجارية.

وتأتي العدسات بآداء عالي الجودة، لدعم مستشعرات Fujifilm المتوسطة، كما تتميز العدسات بتصميم مضغوط نسبياً.

ومن المقرر أن تتوفر عدسات GF30mm بسعر 4000 دولار تقريباً، بينما تنطلق عدسات GF110mm Macro بسعر 3500 دولار.

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