شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترد على فرنسا: iPhone 12 متوافق مع قواعد الإشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل إن طراز iPhone 12 الخاص بها تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية بعد أن أمرتها هيئة رقابية فرنسية بالتوقف عن بيع الهاتف على أساس أنه ينتهك حدود التعرض الأوروبية، وفقاً لرويترز.

طلبت هيئة مراقبة الإشعاع ANFR من شركة أبل يوم الثلاثاء وقف مبيعات أجهزة iPhone 12 في فرنسا بعد الاختبارات التي قالت إنها أظهرت أن معدل الامتصاص النوعي للهاتف (SAR) – وهو مقياس لمعدل طاقة الترددات الراديوية التي يمتصها الجسم من قطعة من المعدات – كان مرتفعاً بدرجة أعلى من المسموح به قانونًا.

وقالت الوكالة الوطنية للترددات، أو ANFR، إنها سترسل وكلاء إلى متاجر أبل والموزعين الآخرين للتحقق من أن النموذج لم يعد يُباع.

وأضافت الوكالة، التي تدير الترددات اللاسلكية في فرنسا وتختبر الهواتف بشكل دوري للتحقق من تعرض الإنسان للموجات الكهرومغناطيسية، إنها تتوقع من شركة أبل "أن تنشر جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لعدم الامتثال".

وأضافت أن الفشل في التصرف سيؤدي إلى سحب أجهزة iPhone 12 التي تم بيعها بالفعل للمستهلكين.

ردت شركة Apple إنها زودت ANFR بالعديد من نتائج مختبرات أبل وطرف ثالث مستقل تثبت امتثالها لجميع لوائح ومعايير SAR المعمول بها في العالم.

وقالت إنها تطعن في نتائج مراجعة AFNR وستواصل التواصل مع الوكالة لإظهار امتثالها.

كشفت AFNR إن المعامل المعتمدة وجدت أن الجسم يمتص الطاقة الكهرومغناطيسية بمعدل 5.74 واط لكل كيلوغرام خلال اختبارات تحاكي عندما يكون الهاتف ممسكا باليد أو محفوظا في جيب البنطلون، والمعيار الأوروبي هو معدل امتصاص محدد يبلغ 4.0 واط لكل كيلوغرام.

وأضافت ANFR أن الاختبارات أظهرت أن الهاتف يتوافق مع ما يسمى بمعايير body-SAR عندما يكون في جيب السترة أو الحقيبة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للاقتصاد الرقمي، جان نويل بارو، إن تحديث البرنامج سيكون كافيا لإصلاح مشكلات الإشعاع المرتبطة بالهاتف الذي تبيعه الشركة الأمريكية منذ عام 2020.

وقال لصحيفة لو باريزيان اليومية في مقابلة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ترد شركة أبل في غضون أسبوعين"، مضيفًا: "إذا فشلوا في القيام بذلك، فأنا على استعداد لطلب سحب جميع أجهزة iPhone 12 المتداولة.

لا تقوم شركة Apple بتقسيم مبيعاتها حسب البلد أو الطراز، حيث بلغ إجمالي إيراداتها حوالي 95 مليار دولار أمريكي في أوروبا العام الماضي، مما يجعل المنطقة ثاني أكبر منطقة بعد الأمريكتين، وتشير بعض التقديرات إلى أنها باعت أكثر من 50 مليون جهاز iPhone العام الماضي في أوروبا.

وقالت ANFR إنها اختبرت مؤخرًا 141 طرازًا من الهواتف المحمولة، بما في ذلك iPhone 12 وقالت الوكالة: إذا اختارت شركة Apple تحديث هواتفها، فيجب التحقق من ذلك بواسطة ANFR.

وضع الاتحاد الأوروبي حدود الأمان لقيم معدل الامتصاص النوعي (SAR) المرتبطة بالتعرض للهواتف المحمولة، مما قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان، وفقًا لدراسات علمية.

في عام 2020، قامت فرنسا بتوسيع اللوائح التي تتطلب من تجار التجزئة عرض القيمة الإشعاعية للمنتجات على العبوات بما يتجاوز الهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.