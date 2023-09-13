شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر مميزات هواتف آيفون الأغلى من آبل لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتفها الجديدة ل"آيفون 15 "في مؤتمرها السنوي، وموعد توافرها في الأسواق، بالإضافة إلى طرق الحجز، حيث سيتعين على المشترين الانتظار لمدة 10 أيام أخرى للحصول عليها.

ويعد آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، مركز الجذب بميزات ملفتة للنظر، حيث قامت شركة آبل بإجراء ترقيات كبيرة ونقوم بإدراج أكبر الميزات في أغلى أجهزة آيفون لعام 2023:





أخف أجهزة آيفون على الإطلاقيتميز كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتصميم قوي وخفيف الوزن من التيتانيوم، ما يجعلها أخف أجهزة آيفون برو التي صنعتها على الإطلاق.





زر الإجراء الجديد كليًااستبدلت آبل زر كتم الصوت بزر إجراء جديد تمامًا، يمكن للمستخدمين الاختيار بين الوصول بسرعة إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي؛ تنشيط المذكرات الصوتية وأوضاع التركيز والترجمة وميزات إمكانية الوصول مثل المكبر.





أول معالج "برو" في أجهزة آيفونقامت شركة آبل بتجهيز iPhone 15 Pro و15 Pro Max بمعالج A17 Pro يوفر تحسينات على الأداء، كمل أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة أسرع بنسبة تصل إلى 10 بالمائة مع تحسينات في البنية الدقيقة والتصميم.

وأصبح المحرك العصبي Neural Engine الآن أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل ميزات مثل التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في iOS 17.

كما تضمن ألعاب تشبه وحدة التحكم لأول مرة على آيفون

ما يفعله معالج A17 Pro هو أنه يعزز أداء الألعاب.

ويجلب iPhone 15 Pro عناوين وحدات التحكم مثل Resident Evil Village وResident Evil 4 وDeath Stranding وAssassin’s Creed Mirage إلى iPhone.





قدرات تكبير أفضل على آيفون

يوفر iPhone 15 Pro Max أطول تكبير بصري على الإطلاق على آيفون: 5x عند 120 ملم





7 عدسات كاميرا في جهاز آيفون واحدتسمح الكاميرا الأساسية للمستخدمين بالتبديل بين ثلاثة أطوال بؤرية شائعة — 24 ملم، و28 ملم، و35 ملم — وحتى اختيار واحد كإعداد افتراضي جديد.

بالإضافة إلى تقنية ProRAW بدقة 48 ميجابكسل، تدعم الكاميرا الرئيسية أيضًا صور HEIF بدقة 48 ميجابكسل بدقة أكبر 4 مرات، كذلك يتميز iPhone 15 Pro بكاميرا مقربة مقربة 3x موسعة.







تصوير أفضل في الإضاءة المنخفضةتدعي شركة آبل أنه مع طرازات iPhone 15 Pro، يصبح الوضع الليلي أفضل مع تفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية.

​تقنية Smart HDR الجديدة كليًا لتصوير أفضليلتقط Smart HDR الجديد الأهداف والخلفية من خلال عروض أكثر واقعية لألوان البشرة، تحتوي الصور أيضًا على ميزات أكثر سطوعًا وألوان متوسطة أكثر ثراءً وظلال أعمق، كما تقول شركة آبل.

يتم تشغيله بواسطة المحرك الضوئي، بما في ذلك صور الوضع الليلي، التي يتم تمكينها بواسطة الماسح الضوئي LiDAR.





يأتي USB-C إلى أجهزة آيفونيستخدم كلا الطرازين موصل USB‑C، وهو الأول من نوعه لجهاز آيفون، كما توفر خيار نفس الكابل لشحن iPhone وMac وiPad وAirPods Pro المحدث (الجيل الثاني).

يمكن للمستخدمين أيضًا شحن AirPods أو آبل ووتش مباشرة من آيفون باستخدام موصل USB‑C. يدعم iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max منفذ USB 3 لسرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، أي أسرع بما يصل إلى 20 مرة من ذي قبل.





العثور على أصدقاء باستخدام أجهزة آيفون يتميز كلا الطرازين بشريحة النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، مما يتيح لجهازي آيفون المزودين بهذه الشريحة الاتصال بثلاثة أضعاف النطاق كما كان من قبل.

يمكن لمستخدمي آيفون 15 مشاركة مواقعهم والعثور على بعضهم البعض، حتى في الأماكن المزدحمة.