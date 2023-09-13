شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قنوات واتساب تتوسع لــ 150 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت قنوات واتساب على الساحة في أوائل شهر يونيو ولم تكن متاحة إلا في عشرة بلدان فقط، الآن، أعلنت Meta عن توسيع قنواتها إلى أكثر من 150 دولة - وهي قفزة كبيرة - إلى جانب إضافة ميزات جديدة وشخصيات عامة، وفقاً لموقع engadget.

تدعي Meta أن الآلاف من المنظمات والمشاهير الجدد يأتون إلى القنوات، بدءًا من MLB إلى Olivia Rodrigo، وتتضمن التحديثات الأخرى القدرة على تقديم تعليقات باستخدام الرموز التعبيرية والسماح لمسؤولي القناة بتعديل تحديثاتهم لمدة 30 يومًا كاملة قبل أن يقوم واتساب بحذفها تلقائيًا.

شقت القنوات طريقها لأول مرة إلى انستجرام المملوك لشركة Meta في فبراير كنسخة غير دقيقة من ميزة قنوات Telegram، ثم جاء توسعه ليشمل واتساب كواحدة من محاولات Meta العديدة لجعل تطبيق المراسلة أكثر من مجرد تطبيق مراسلة أساسي، وقد شمل الكثير من هذا إطلاق ميزات مشابهة لشركات أخرى، مثل الدخول والخروج من الدردشات الجماعية الجارية (Discord) ورسائل الفيديو الفورية (Snapchat وTelegram).