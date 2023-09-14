شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من صحة بطارية ساعة أبل الذكية وكيف تحافظ عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Watch هي الساعة الأكثر مبيعًا في العالم ، ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بالميزات التي تقدمها، حيث يتعلق الأمر بعمر البطارية، لكن على مر السنين تتدهور البطارية مع الاستخدام لفترة طويلة وتنخفض القدرة على الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والاحتفاظ بالشحن لفترات طويلة مما يؤدي إلى ضعف عمر البطارية بمرور الوقت.

السبب وراء انخفاض عمر بطارية Apple Watch ومع ذلك، كيفية تحديد ما إذا كانت بطارية Apple Watch هي السبب وراء انخفاض عمر البطارية أم أن هناك شيئًا آخر يسبب المشكلة، نظرًا لحقيقة أن عمر بطارية الساعة الذكية يعتمد أيضًا على كيفية استخدامنا لها.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الساعة جميع الميزات التي تشعرك بالسعادة مثل مراقبة معدل ضربات القلب المستمر، وLTE قيد التشغيل دائمًا، وقياسات SpO2 العادية، وتشغيلها دائمًا وما إلى ذلك، فمن المؤكد أنها ستستمر لفترة أقل نسبيًا، و من ناحية أخرى، إذا كنت أقل سخاءً أثناء استخدام الميزات، فسيكون عمر البطارية أفضل بكثير.

تحدث المشكلة عندما ينخفض عمر البطارية على نفس الإعدادات التي كنت تستخدمها للساعة بهدوء شديد في بعض الأحيان. ويمكن أن يكون هذا سببًا قويًا للتشكيك في قدرات البطارية.

ما الحل الذي عرضته شركة أبل؟ عرضت شركة Apple خيار التحقق من صحة بطارية Apple Watch، تمامًا مثل iPhone، وباستخدام هذا، يمكنك تحديد ما إذا كانت صحة البطارية جيدة أم أنها تحتاج إلى تغيير.

للتحقق من صحة بطارية Apple Watch: اضغط على التاج الموجود على Apple Watch لفتح مشغل التطبيقات. ثم انتقل إلى الإعدادات → البطارية → صحة البطارية، هنا سترى نسبة البطارية التي تشير إلى صحة البطارية.

إذا كانت صحة البطارية أكثر من 80%، فإن صحة البطارية جيدة، وفقًا لشركة Apple. إذا كانت النسبة أقل من 80%، فهذا يعني أن البطارية قد انخفضت بشكل كبير ويجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة.