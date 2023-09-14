«انهيار الطرق الرئيسية وسدين في درنة الليبية» .. العاصفة دانيال تصل مصر قادمة من ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

مناطق منكوبة

ووصلت العاصفة دانيال إلى محافظات مطروح والإسكندرية في مصر صباح اليوم الاثنين، قادمة من دولة ليبيا، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة عدة مناطق كـ"مناطق منكوبة" بسبب الآثار التي خلفتها العاصفة.

وتسببت العاصفة دانيال في تراجع حاد في مستوى الرؤية في المناطق التي ضربتها بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، نظرًا لهبوب رياح محملة بالأتربة، مصحوبة بتقلبات جوية في حالة الطقس.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

أعلنت بلدية درنة، اليوم الإثنين، انهيار معظم الطرق الرئيسية في درنة، وسدين، بسبب شدة السيول، مطالبة الجهات المختصة بفتح ممر بحري، حسبما أورد موقع "أخبار ليبيا".

وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الاثنين، قرارًا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

انهيار الطرق الرئيسية وسدين في درنة الليبية

وبحسب القرار فإن على كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي تضرب مدن شرق ليبيا، منذ أمس الأحد، إلى 150 قتيلاً حتى الآن، غمرتهم السيول والفيضانات، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت مصادر حكومية وشهود اليوم الاثنين إن العاصفة دانيال، القادمة من البحر المتوسط، اجتاحت شرق ليبيا وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والطرق.

وأعلنت الحكومة الليبية حدادًا لمدة 3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً.