الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث انخفضت درجة الحرارة لـ6 درجات مرة واحدة، وذلك بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد أضرار خطيرة من العاصفة دانيال، كما أن السواحل الشمالية شهدت سقوط أمطار متوسطة لم تؤثر على حركة المرور، بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية في محافظات «المنوفية، البحيرة، القليوبية».

وتابعت: سوف تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية، ومحافظات «الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى، شمال البلاد»، بالإضافة إلى تلاشي الأتربة والرمال المثارة، مع وجود سرعة لنشاط الرياح تصل إلى 35 كم/ ساعة تلطف من حرارة الجو.

وأوضحت منار غانم، أن يوم الخميس المقبل سوف يشهد انتهاء المنخفض الجوي، وبالتالي تنتهي العاصفة دانيال دون وجود أي تأثير سلبي على المحافظات التي ضربتها العاصفة.

وأشارت منار إلى أن بقايا العاصفة دانيال بدأت تؤثر على مصر منذ الأمس ولكن بدرجة أقل مما كانت في ليبيا، كما أن الرائحة الكريهة المنتشرة بالجو لا علاقة لها بالعاصفة دانيال.