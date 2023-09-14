«قتلت أكثر من 3000 في ليبيا» .. انتهاء العاصفة دانيال في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انتهاء العاصفة دانيال داخل الأراضي الليبية، بعدما خلفت وراءها العديد من مظاهر الدمار، حيث وصل عدد الضحايا الى أكثر من ٣٠٠٠.

كما وصل عدد المفقودين لأكثر من ١٠ ألاف شخص،هذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.

أما بالنسبه لجمهورية مصر العربية فقد كان تأثير عاصفة دانيال علينا ضعيفا، حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية .