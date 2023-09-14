تكنولوجيا: جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR يزور منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز التعاون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط ورغبتها في تعزيز سبل التعاون في المنطقة، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها السيد جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR، للمنطقة بهدف بحث فرص العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد النجاح اللافت الذي حققته الشركة خلال مشاركتها في مؤتمر IFA 2023 في برلين، حيث استعرض السيد تشاو خلال كلمته الرئيسية تحت عنوان “اكشف عن الغد”، أحدث ابتكارات الشركة وأعلن عن رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل الهواتف الذكية، مؤكداً التزام العلامة التجارية الراسخ بتعزيز انتشار الهواتف الذكية القابلة للطي.

كما كشفت الشركة خلال مشاركتها في مؤتمر IFA 2023 ابتكارات رائدة تركز على الإنسان، بما فيها الهاتف الذكي القابل للطي، الأنحف والأخف وزناً Magic V2، وpurse HONOR V، والذي يقدم مفهوماً جديداً يعيد تصور الهاتف الذكي القابل للطي كحقيبة يد عصرية يمكن ارتداؤها، وتوفر إمكانيات لا حصر لها فيما يختص بالأناقة والتعبير عن الذات.

كما كشفت الشركة خلال المؤتمر عنً هاتفها الذكي الجديد القابل للطي، HONOR Magic V2، المرتقب في الأسواق العالمية في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2024، وهو الأمر الذي يعكس مرونة العلامة التجارية.

وحصدت HONOR في مؤتمر IFA 2023، إجمالي 36 جائزة من وسائل الإعلام، الأمر الذي يشير إلى التقنيات الثورية للعلامة التجارية وابتكاراتها، وهو ما يجعلها الأفضل في فئتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: “يسعدني زيارة منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد واحدة من بين أهم الأسواق لشركة HONOR ، وبالإضافة إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الصوتية المتوفرة حالياً، نسعى دائماً إلى تنويع محفظة منتجاتنا في المنطقة، كما نخطط إلى إطلاق المزيد من الأجهزة المتطورة في المستقبل القريب”.

وأضاف قائلاً: “نتطلع إلى افتتاح متجر خاص بعلامتنا التجارية في الربع الأخير من العام الجاري. كما نواصل العمل عبر مختلف قنوات المبيعات ومع الشركاء الرئيسيين لتحسين الوصول إلى علامتنا التجارية عبر مختلف المتاجر والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات أفضل تلبي تطلعاتهم”.

وتسعى HONOR خلال السنوات القليلة القادمة إلى تعزيز التزامها بإنشاء عالم ذكي متاح أمام الجميع من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها المبتكرة، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في دفع عجلة الابتكار والتطور في قطاع التكنولوجيا والارتقاء به إلى أفضل المستويات.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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