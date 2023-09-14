بالقرب من سد النهضة...زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إريتريا

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب زلزال بقوة 5 ريختر إريتريا في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وذلك على عمق 12 كم.

أشار مركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل إلى أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات في إريتريا مساء 13 سبتمبر، دون وجود معلومات حالية عن الضحايا المحتملين.

وبحسب بياناته، فإن مركز الهزات كان يقع على بعد 59 كم شرق العاصمة أسمرة، التي تضم حوالي 563 ألف نسمة، إلا أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 39 كيلومترا جنوب مصوع بإريتريا، كما تقع على مقربة من الزلزال مدن فورو وزولا وهيرجيغو وسيغينيتي.

وأشارت وكالات الأنباء الدولية إلى أن العديد من السكان شعروا بالزلزال حيث أنه أوقظ النائمين وتسبب في تأرجح الأشجار وتحطم ألواح النوافذ، كما أخذت النوافذ والأبواب تفتح وتغلق بشكل متكرر بسبب الزلزال.

وتقع إثيوبيا، أينما يوجد سد النهضة، جنوب إريتريا.

زلازل العالم



وضرب زلزال مماثل إريتريا في بداية شهر أغسطس الماضي، إلا أن زلزال إريتريا هو الثاني من نوعه في أفريقيا في أقل من أسبوع.

أوضح عالم الزلازل في الجامعة الهاشمية الدكتور عيد الترازي لسبوتنيك أن قوة الزلزال تساوي قوة 25 قنبلة نووية.

في الثلاثينيات من القرن الماضي، وضع عالم الزلازل تشارلز فرانسيس ريختر الأسس لمقياس ريختر، الذي يستخدم في جميع أنحاء العالم اليوم، يسمح ببيانات حول قوة الزلازل والزلازل باستخدام القوة - وهو مصطلح يأتي من «magnitudo» اللاتينية (الحجم)، لتحديد حجم الزلزال، يتم قياس الاهتزاز باستخدام مقياس الزلازل.