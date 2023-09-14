تكنولوجيا: تسريبات جديدة لساعة Xiaomi Watch 2 Pro: مع نظام WearOS وشريحة Snapdragon W5+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، كشف تسريب عن الشكل الذي ستبدو عليه ساعة Xiaomi Watch 2 Pro، إلى جانب الكشف عن بعض المواصفات الرئيسية.

والآن، ظهر تسريب آخر عبر الإنترنت، مما يمنحنا هذه المرة نظرة أكثر تعمقًا على المواصفات بالإضافة إلى التصميم.

ووفقًا لتغريدة حديثة من Arsène Lupin، تحتوي الساعة الذكية Xiaomi Watch 2 Pro على معالج Snapdragon W5+ Gen 1 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تتميز الساعة بشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل وكثافة 326 بكسل لكل بوصة.

قد يأتي الجهاز مزودًا ببطارية بسعة 500 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 72 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، وسيكون هناك إصدار LTE اختياري لتحسين الاتصال.

كما ان أحد أهم الأشياء التي تم الكشف عنها في التسريب هو أن الساعة الذكية ستحتوي على نظام WearOS مع واجهة MIUI الخاصة بشركة شاومي.

وفيما يتعلق بالتصميم، يقال إن ساعة Xiaomi Watch 2 Pro تحتوي على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ محمي بزجاج Gorilla Glass.

وقد تكون الساعة متاحة إما بحزام جلدي فضي أو خيار حزام مطاطي أسود. وبالنسبة لتتبع اللياقة البدنية والصحة، يُشاع أن الساعة الذكية تدعم 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا ومراقبة تخطيط القلب وتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة درجة حرارة الجسم وتتبع النوم.

ستحتوي الساعة ايضًا على تاج دوار، ويمكن أن تتمتع بتصنيف مقاومة الماء 5ATM للأنشطة المائية. وتستند هذه المواصفات إلى شائعات ويجب تأكيدها عند الإصدار الرسمي لـ Xiaomi Watch 2 Pro.

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