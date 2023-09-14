شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقابة الهولندية تطلب من أبل توضيحًا بشأن اختبارات الإشعاع لـ iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث هيئة الرقابة الرقمية الهولندية في تقرير فرنسي يقول إن طراز iPhone 12 من شركة Apple ينتهك حدود التعرض للإشعاع في الاتحاد الأوروبي وستطلب من الشركة الأمريكية توضيحًا، وفقًا لما نقلته صحيفة Algemeen Dagblad اليومية عن مسؤول.

طلبت الوكالة الوطنية للترددات (ANFR) الفرنسية من شركة Apple يوم الثلاثاء وقف مبيعات iPhone12 في فرنسا بعد الاختبارات التي قالت إنها أظهرت معدل الامتصاص النوعي للهاتف (SAR) - وهو مقياس لمعدل طاقة الترددات الراديوية التي يمتصها الجسم من قطعة من المعدات، كان أعلى من المسموح به قانونًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت أنجيلين فان ديك، المفتشة في Nederlandse (RDI)، للصحيفة الهولندية: "لقد تم تجاوز القاعدة، ولحسن الحظ، لا توجد مخاطر حادة على السلامة ولكننا سنجري محادثات مع المنتج قريبًا جدًا، وتولي هولندا نفس القدر من الأهمية مثل فرنسا للاستخدام الآمن للهواتف المحمولة، ويجب أن تمتثل الهواتف المحمولة للمعايير الأوروبية".

وقالت هيئة تنظيم الشبكات في ألمانيا BNetzA إنها قد تطلق إجراءات مماثلة وكانت على اتصال وثيق مع السلطات الفرنسية، بينما حثت مجموعة مستهلكي OCU الإسبانية السلطات هناك على وقف مبيعات iPhone 12.

وقالت شركة آبل في بيان إن هاتف iPhone 12، الذي تم إطلاقه في عام 2020، تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية، وأنها قدمت العديد من نتائج مختبرات Apple وجهات خارجية تثبت امتثال الهاتف للوكالة الفرنسية، وإنها كانت تطعن في النتائج التي توصلت إليها.

وقالت ANFR إنها سترسل وكلاء إلى متاجر Apple والموزعين الآخرين للتحقق من أن النموذج لم يعد يُباع.

وأضافت إنها تتوقع من شركة آبل "أن تنشر جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لعدم الامتثال"، وأن الفشل في التصرف سيؤدي إلى سحب أجهزة iPhone 12 التي تم بيعها بالفعل للمستهلكين.

وقالت AFNR إن المعامل المعتمدة وجدت أن الجسم يمتص الطاقة الكهرومغناطيسية بمعدل 5.74 واط لكل كيلوجرام خلال اختبارات تحاكي عندما يكون الهاتف ممسكا باليد أو محفوظا في جيب البنطلون، المعيار الأوروبي هو معدل امتصاص محدد يبلغ 4.0 واط لكل كيلوجرام.

وأضافت ANFR أن الاختبارات أظهرت أن الهاتف يتوافق مع ما يسمى بمعايير body-SAR عندما يكون في جيب السترة أو الحقيبة.